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Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда
Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда
Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием прокатились на велосипедах по городу. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T14:04+0500
2021-06-30T14:04+0500
туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма. Как истинный ценитель велоспорта, Абдухакимов предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города. Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием приняли поступившее предложение.Ранее в Коканде состоялось VI заседание министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого город был объявлен туристической столицей Тюркского совета.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/rustam-minnixanov-proexal-po-ulitsam-buxary-na-velosipede-19291857.html
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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда

14:04 30.06.2021
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© Пресс-служба Госкомтуризма УзбекистанаАзиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда
Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием прокатились на велосипедах по городу.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
1/2
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
2/2
© Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Как истинный ценитель велоспорта, Абдухакимов предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города. Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием приняли поступившее предложение.
Рустам Минниханов проехал по улицам Бухары на велосипеде - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
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0
Ранее в Коканде состоялось VI заседание министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого город был объявлен туристической столицей Тюркского совета.
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