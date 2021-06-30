Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма. Как истинный ценитель велоспорта, Абдухакимов предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города. Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием приняли поступившее предложение.Ранее в Коканде состоялось VI заседание министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого город был объявлен туристической столицей Тюркского совета.
Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием прокатились на велосипедах по городу.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
Как истинный ценитель велоспорта, Абдухакимов предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города. Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием приняли поступившее предложение.