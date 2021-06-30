https://uz.sputniknews.ru/20210630/aziz-abduxakimov-i-ministry-tyurkoyazychnyx-stran-sovershili-veloprogulku-po-ulitsam-kokanda-19476779.html

Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда

Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда

Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием прокатились на велосипедах по городу. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T14:04+0500

2021-06-30T14:04+0500

2021-06-30T14:04+0500

туризм

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма. Как истинный ценитель велоспорта, Абдухакимов предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города. Несмотря на жаркую погоду, чиновники в деловых костюмах с удовольствием приняли поступившее предложение.Ранее в Коканде состоялось VI заседание министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в рамках которого город был объявлен туристической столицей Тюркского совета.

https://uz.sputniknews.ru/20210617/rustam-minnixanov-proexal-po-ulitsam-buxary-na-velosipede-19291857.html

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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма