Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kajdyy-iz-vas-mojet-stat-legendoy-narbaeva-pozdravila-uzbekistantsev-s-dnem-molodeji-19479942.html
"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи
"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи
Праздник отмечается в РУз ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:14+0500
2021-06-30T16:14+0500
день молодежи
политика
танзила нарбаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1b/15492936_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_dd760f5dce520e75373ae4c352f9d49f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила жителей республики с Днем молодежи. Обращение опубликовано на Telegram-канале политика.Председатель Сената призвала юношей и девушек смело идти вперед, преодолевая трудности."Не теряйте времени, не упускайте шансов, реализуйте амбиции и помните, что мы всегда готовы предоставить вам новые возможности и оказать всестороннюю поддержку", — отметила Нарбаева.Она пожелала юношам и девушкам новых побед и свершений.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/1b/15492936_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_cde4538443ec8245cdc8db34049b08fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
день молодежи, танзила нарбаева

"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи

16:14 30.06.2021
355
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Праздник отмечается в РУз ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила жителей республики с Днем молодежи. Обращение опубликовано на Telegram-канале политика.
"Поздравляю каждого юношу и девушку нашей страны с этим особенным праздником — Днем молодежи! Амбициозные, талантливые, целеустремленные и одаренные — именно на вас мы сегодня возлагаем самые большие надежды и ожидания, — заявила Нарбаева. — Ваши идеи, навыки, желание изменить этот мир — наш главный ресурс и самый большой резерв для новых свершений. Каждый из вас идет своей дорогой к намеченным целям и мечте. Кто-то выбрал нелегкий путь врача, кто-то сердцем болеет за закон и справедливость, кто-то творит искусство, а кто-то мечтает покорить космос. Любое дело может стать миссией, если вы выбрали его сердцем и вкладываете в него всю свою душу".
Председатель Сената призвала юношей и девушек смело идти вперед, преодолевая трудности.
"Именно так становятся легендами и на всю жизнь остаются в истории. И каждый из вас способен на это, — заявила Нарбаева. — Вы все под одним небом и на одной земле, взращены одной культурой и в одинаковых ценностях. И то, каким Узбекистан будет через десять лет, зависит именно от вас, от того, что вы инвестируете в себя, какой вклад в свое светлое будущее вы сделаете сегодня. Образование и развитие профессиональных навыков — залог вашей успешной карьеры".
"Не теряйте времени, не упускайте шансов, реализуйте амбиции и помните, что мы всегда готовы предоставить вам новые возможности и оказать всестороннюю поддержку", — отметила Нарбаева.
Она пожелала юношам и девушкам новых побед и свершений.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:07Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент
19:03В Human House открылась выставка известного советского фотокорреспондента Семена Безносова
18:47Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов
18:38Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
17:39Топ-3 самых популярных машин среди автоледи Узбекистана — рейтинг UzAuto Motors
17:21Путин рассказал, в чем его ответственность перед преемником
17:09Uzbekistan Airways возобновляет перелеты в пакистанский Лахор
16:54Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве
16:49Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин
16:45Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото
16:41В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео
16:18Путин раскрыл детали провокации в Черном море
16:14"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи
16:04Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
15:49Центры юридического обслуживания создаются по всему Узбекистану
15:40В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода — тот умер в больнице
14:54Вакцинация в Ташкенте: где открыты дополнительные пункты — карта
14:50Путин рассказал, какой прививкой вакцинировался он и его дочь
14:41Эксперты ВОЗ изучат деятельность узбекистанских лабораторий по тестированию на COVID
14:04Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда