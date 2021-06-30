Политика
"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПредседатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Праздник отмечается в РУз ежегодно 30 июня, в день образования Союза молодежи республики.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева поздравила жителей республики с Днем молодежи. Обращение опубликовано на Telegram-канале политика.
"Поздравляю каждого юношу и девушку нашей страны с этим особенным праздником — Днем молодежи! Амбициозные, талантливые, целеустремленные и одаренные — именно на вас мы сегодня возлагаем самые большие надежды и ожидания, — заявила Нарбаева. — Ваши идеи, навыки, желание изменить этот мир — наш главный ресурс и самый большой резерв для новых свершений. Каждый из вас идет своей дорогой к намеченным целям и мечте. Кто-то выбрал нелегкий путь врача, кто-то сердцем болеет за закон и справедливость, кто-то творит искусство, а кто-то мечтает покорить космос. Любое дело может стать миссией, если вы выбрали его сердцем и вкладываете в него всю свою душу".
Председатель Сената призвала юношей и девушек смело идти вперед, преодолевая трудности.
"Именно так становятся легендами и на всю жизнь остаются в истории. И каждый из вас способен на это, — заявила Нарбаева. — Вы все под одним небом и на одной земле, взращены одной культурой и в одинаковых ценностях. И то, каким Узбекистан будет через десять лет, зависит именно от вас, от того, что вы инвестируете в себя, какой вклад в свое светлое будущее вы сделаете сегодня. Образование и развитие профессиональных навыков — залог вашей успешной карьеры".
"Не теряйте времени, не упускайте шансов, реализуйте амбиции и помните, что мы всегда готовы предоставить вам новые возможности и оказать всестороннюю поддержку", — отметила Нарбаева.
Она пожелала юношам и девушкам новых побед и свершений.