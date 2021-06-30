"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи

"Именно так становятся легендами и на всю жизнь остаются в истории. И каждый из вас способен на это, — заявила Нарбаева. — Вы все под одним небом и на одной земле, взращены одной культурой и в одинаковых ценностях. И то, каким Узбекистан будет через десять лет, зависит именно от вас, от того, что вы инвестируете в себя, какой вклад в свое светлое будущее вы сделаете сегодня. Образование и развитие профессиональных навыков — залог вашей успешной карьеры".