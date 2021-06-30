https://uz.sputniknews.ru/20210630/live-pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym-19472573.html

LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным

LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным

Российский лидер 30 июня ответит на вопросы, интересующие граждан страны. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T13:59+0500

2021-06-30T13:59+0500

2021-06-30T14:05+0500

видео

владимир путин

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Прием обращений идет с полудня 20 июня и продлится вплоть до окончания программы. По телефону, sms и через сайт получено уже более 714 тысяч вопросов, всего их число может превысить миллион.В числе лидирующих тем — здравоохранение, огромный блок обращений связан с COVID-19. Также жителей страны волнуют пенсии, рынок труда, поддержка малоимущих, электро– и газоснабжение, ЖКХ, дороги, охрана природы и леса.В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была 17-й по счету и продолжалась 4 часа 8 минут. Глава государства успел ответить на 81 вопрос.Впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, владимир путин