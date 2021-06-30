https://uz.sputniknews.ru/20210630/live-pryamaya-liniya-s-vladimirom-putinym-19472573.html
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным
Российский лидер 30 июня ответит на вопросы, интересующие граждан страны. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:59+0500
2021-06-30T13:59+0500
2021-06-30T14:05+0500
видео
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19478203_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_7a3b5b70bfc9070edb0c00d1c5e2d51d.jpg
Прием обращений идет с полудня 20 июня и продлится вплоть до окончания программы. По телефону, sms и через сайт получено уже более 714 тысяч вопросов, всего их число может превысить миллион.В числе лидирующих тем — здравоохранение, огромный блок обращений связан с COVID-19. Также жителей страны волнуют пенсии, рынок труда, поддержка малоимущих, электро– и газоснабжение, ЖКХ, дороги, охрана природы и леса.В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была 17-й по счету и продолжалась 4 часа 8 минут. Глава государства успел ответить на 81 вопрос.Впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19478203_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_371a48af79584dd32d10c0097f6a4c0b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, владимир путин
LIVE: Прямая линия с Владимиром Путиным
13:59 30.06.2021 (обновлено: 14:05 30.06.2021)
Российский лидер 30 июня ответит на вопросы, интересующие граждан страны.
Прием обращений идет с полудня 20 июня и продлится вплоть до окончания программы. По телефону, sms и через сайт получено уже более 714 тысяч вопросов, всего их число может превысить миллион.
В числе лидирующих тем — здравоохранение, огромный блок обращений связан с COVID-19. Также жителей страны волнуют пенсии, рынок труда, поддержка малоимущих, электро– и газоснабжение, ЖКХ, дороги, охрана природы и леса.
В предыдущий раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019-го. Она была 17-й по счету и продолжалась 4 часа 8 минут. Глава государства успел ответить на 81 вопрос.
Впервые такая передача вышла в эфир в 2001 году.