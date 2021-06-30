https://uz.sputniknews.ru/20210630/na-stolichnyx-trassax-poyavyatsya-novye-passajirskie-elektrobusy-19486051.html

На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы

На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы

Общая сумма финансирования проекта по запуску электробусов на городских трассах составляет около 3,9 млн долларов. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T19:59+0500

2021-06-30T19:59+0500

2021-06-30T19:59+0500

общество

общественный транспорт

транспорт

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одобрен проект программы развития ООН и Глобального экологического фонда, который предусматривает привлечение инвестиций в сферу автотранспорта, сообщает пресс-служба Тошшахартрансхизмат.Благодаря введению в эксплуатацию общественного электротранспорта будет значительно улучшено качество городской окружающей среды. Начнут реализовывать проект в Ташкенте, затем опыт будет тиражирован в других городах республики.В рамках проекта, который рассчитан на 6 лет, будут приобретены электробусы для общественного транспорта, а также реализован "зеленый" транспортный коридор. Общая сумма финансирования проекта составляет около 3,9 млн долларов.В конце прошлого года на ташкентские дороги вышел в рейс первый тестовый электробус. Он курсирует по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада — пл. Бешагач). Если новый вид транспорта себя зарекомендует у водителей и пассажиров, уже к 2022 году выпуск электробусов марки BYD планируется наладить на предприятии SamAuto с учетом возможных доработок и с применением собственных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20201015/Na-stolichnykh-dorogakh-poyavyatsya-elektrobusy-za-32-mlrd-sumov---proekt-15185606.html

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