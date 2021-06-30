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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210630/na-stolichnyx-trassax-poyavyatsya-novye-passajirskie-elektrobusy-19486051.html
На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы
На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы
Общая сумма финансирования проекта по запуску электробусов на городских трассах составляет около 3,9 млн долларов. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T19:59+0500
2021-06-30T19:59+0500
общество
общественный транспорт
транспорт
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одобрен проект программы развития ООН и Глобального экологического фонда, который предусматривает привлечение инвестиций в сферу автотранспорта, сообщает пресс-служба Тошшахартрансхизмат.Благодаря введению в эксплуатацию общественного электротранспорта будет значительно улучшено качество городской окружающей среды. Начнут реализовывать проект в Ташкенте, затем опыт будет тиражирован в других городах республики.В рамках проекта, который рассчитан на 6 лет, будут приобретены электробусы для общественного транспорта, а также реализован "зеленый" транспортный коридор. Общая сумма финансирования проекта составляет около 3,9 млн долларов.В конце прошлого года на ташкентские дороги вышел в рейс первый тестовый электробус. Он курсирует по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада — пл. Бешагач). Если новый вид транспорта себя зарекомендует у водителей и пассажиров, уже к 2022 году выпуск электробусов марки BYD планируется наладить на предприятии SamAuto с учетом возможных доработок и с применением собственных технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20201015/Na-stolichnykh-dorogakh-poyavyatsya-elektrobusy-za-32-mlrd-sumov---proekt-15185606.html
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общественный транспорт, транспорт

На столичных трассах появятся новые пассажирские электробусы

19:59 30.06.2021
508
© Sputnik / Рамиз БахтияровЭлектробус
Электробус - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общая сумма финансирования проекта по запуску электробусов на городских трассах составляет около 3,9 млн долларов.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Одобрен проект программы развития ООН и Глобального экологического фонда, который предусматривает привлечение инвестиций в сферу автотранспорта, сообщает пресс-служба Тошшахартрансхизмат.
Благодаря введению в эксплуатацию общественного электротранспорта будет значительно улучшено качество городской окружающей среды. Начнут реализовывать проект в Ташкенте, затем опыт будет тиражирован в других городах республики.
В рамках проекта, который рассчитан на 6 лет, будут приобретены электробусы для общественного транспорта, а также реализован "зеленый" транспортный коридор. Общая сумма финансирования проекта составляет около 3,9 млн долларов.
Электробус на зарядке - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2020
Общество
На столичных дорогах появятся электробусы за 3,2 млрд сумов - проект
15 октября 2020, 10:36
0
В конце прошлого года на ташкентские дороги вышел в рейс первый тестовый электробус. Он курсирует по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада — пл. Бешагач).
Если новый вид транспорта себя зарекомендует у водителей и пассажиров, уже к 2022 году выпуск электробусов марки BYD планируется наладить на предприятии SamAuto с учетом возможных доработок и с применением собственных технологий.
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