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Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T11:02+0500
2021-06-30T11:02+0500
2021-06-30T11:03+0500
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газ
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Жители Сергелийского района столицы временно остались без газа. Газоснабжение приостановили в среду с 11 утра до 6 вечера. Отключение коснулось потребителей, проживающих в Сергели-7 в домах 12—17.В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.
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газ, ташкент
Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
11:02 30.06.2021 (обновлено: 11:03 30.06.2021)
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Жители Сергелийского района столицы временно остались без газа.
"Филиалом газоснабжения "Сергелитумангаз" в махалле "Мададкор" 30 июня планируется переместить газовую трубу ГТП в более безопасное место", — проинформировали
в районном хокимияте.
Газоснабжение приостановили в среду с 11 утра до 6 вечера. Отключение коснулось потребителей, проживающих в Сергели-7 в домах 12—17.
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.