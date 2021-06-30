https://uz.sputniknews.ru/20210630/nekotorym-jitelyam-tashkenta-vremenno-otklyuchili-gaz-19471824.html

Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ

Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ

В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T11:02+0500

2021-06-30T11:02+0500

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общество

газ

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Жители Сергелийского района столицы временно остались без газа. Газоснабжение приостановили в среду с 11 утра до 6 вечера. Отключение коснулось потребителей, проживающих в Сергели-7 в домах 12—17.В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.

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газ, ташкент