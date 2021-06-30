Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210630/nekotorym-jitelyam-tashkenta-vremenno-otklyuchili-gaz-19471824.html
Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T11:02+0500
2021-06-30T11:03+0500
общество
газ
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/964/18/9641887_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63de5cb8480b0b8d5630a2fc312149f5.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Жители Сергелийского района столицы временно остались без газа. Газоснабжение приостановили в среду с 11 утра до 6 вечера. Отключение коснулось потребителей, проживающих в Сергели-7 в домах 12—17.В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/964/18/9641887_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6058eedae2414fe8b06f5ea28d4da7c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газ, ташкент

Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ

11:02 30.06.2021 (обновлено: 11:03 30.06.2021)
397
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Стрингер
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Жители Сергелийского района столицы временно остались без газа.
"Филиалом газоснабжения "Сергелитумангаз" в махалле "Мададкор" 30 июня планируется переместить газовую трубу ГТП в более безопасное место", — проинформировали в районном хокимияте.
Газоснабжение приостановили в среду с 11 утра до 6 вечера. Отключение коснулось потребителей, проживающих в Сергели-7 в домах 12—17.
В районной администрации принесли извинения за доставленные неудобства.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:40Ведущему солисту оперы ГАБТ имени Алишера Навои присудили премию "Мард углон"
13:23Узбекистан хочет подписать с США договор о правовой помощи в уголовных делах
13:22Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины
13:00Международный университет туризма "Шелковый путь" посетил вице-президент Турции
12:45Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
12:33Награды к празднику: президент отметил активную молодежь медалями и орденами
12:24Талибы "зачищают" север Афганистана, "подожгут" ли Центральную Азию?
12:21Узбекистан и Казахстан запустят агропоезд для транспортировки черешни на $500 тысяч
11:58В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке
11:39Польша отказывается платить за свои грехи
11:09В Гулистане эксперты рассмотрят опыт президентских выборов в Узбекистане и за рубежом
11:02Некоторым жителям Ташкента временно отключили газ
11:01Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля
10:38Седьмая партия узбекско-китайской вакцины от COVID-19 доставлена в Ташкент
10:38Россия разбирается с полимерами и захватывает мир
10:05С 1 января 2022 года всех узбекских бизнесменов ждут большие перемены
09:33Целебная магия: в Казахстане делают "верблюжий" энергетик для людей — видео
09:03Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы
08:30На фабрике в Ташкентской области вспыхнул крупный пожар — видео
ВчераCOVID-19 — искусственный или естественный вирус? Мнение эпидемиолога