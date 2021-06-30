https://uz.sputniknews.ru/20210630/putin-rasskazal-kakoy-privivkoy-vaktsinirovalsya-on-i-ego-doch-19478519.html

Путин рассказал, какой прививкой вакцинировался он и его дочь

Путин рассказал, какой прививкой вакцинировался он и его дочь

Выбирая прививку, Путин признался, что с врачами почти не советовался, а смотрел по своим знакомым. "Они обе (те, что были уже в обороте. — Прим. ред.)... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T14:50+0500

2021-06-30T14:50+0500

2021-06-30T14:55+0500

россия

вакцина "спутник v"

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В рамках прямой линии с президентом России в эфире Владимир Путин ответил на вопрос о том, какой прививкой он вакцинировался.По словам президента, его просили не говорить название, чтобы люди не считали какой-то препарат лучше, а какой-то хуже. Однако подчеркнул, что обе прививки имеют очень хороший эффект. Путин все-таки признался, что вакцинировался "Спутником V". Этим же препаратом привилась и дочь главы России.На вопрос о реакции после укола президент пояснил, что у него "вечером повысилась температура до 37,2, утром было уже 36,6".При этом Путин отметил, что порядка 23 миллионов россиян вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок зафиксировано не было.

россия

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вакцина "спутник v", владимир путин