https://uz.sputniknews.ru/20210630/taliby-zachischayut-sever-afganistana-podojgut-li-tsentralnuyu-aziyu-19473609.html

Талибы "зачищают" север Афганистана, "подожгут" ли Центральную Азию?

Талибы "зачищают" север Афганистана, "подожгут" ли Центральную Азию?

Активизация боевых действий на севере Афганистана "рикошетит" по странам Центральной Азии вооруженными беженцами, и это лишь начало больших потрясений. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T12:24+0500

2021-06-30T12:24+0500

2021-06-30T12:46+0500

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Талибы не заинтересованы в мирных переговорах с действующим правительством республики, оппонентами и конкурентами, потому что за 25 лет существования военно-религиозного движения они привыкли "убеждать" преимущественно огнем из автоматического оружия.Узбекистан 28 июня депортировал 47 афганских пограничников и военнослужащих, которые днем ранее перешли границу в районе уезда Шортепа, спасаясь от боевиков "Талибана"*. Это уже второй инцидент за неделю, и в Ташкенте заявили о приверженности поддержанию добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и о невмешательстве во внутренние дела соседней страны. Афганские пограничники и солдаты впервые "отступили" на территорию Узбекистана 23 июня, после боестолкновений в приграничной зоне (всего более 50 человек).На территорию Таджикистана вторая группа военнослужащих правительственных сил Афганистана в количестве 17 человек вынужденно отступила после атаки талибов 27 июня в северной провинции Балх. Впервые афганские солдаты перешли на таджикскую территорию 22 июня, после боя с талибами в провинции Кундуз. Из соображений гуманизма и добрососедства всем 134 военнослужащим разрешили остаться. Полагаю, это начало "великого переселения" народов Афганистана. Непрерывные бои правительственных сил с талибами в северных провинциях ИРА, заявление "Талибана"* о контроле 80% территории страны – обещают Центральной Азии новые группы вооруженных и безоружных беженцев, которые могут превратиться в многотысячные потоки.Талибы практически обречены на победу. Ранее американская разведка пришла к выводу, что действующее афганское правительство сможет продержаться не более шести месяцев после вывода иностранных войск. В сопредельных странах готовятся противодействовать вероятной экспансии международного терроризма всеми возможными средствами.Скорость деградацииКомандующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер 29 июня заявил, что талибы "проводят наступательную операцию по всей стране", и особое беспокойство вызывает "потеря территорий и та скорость, с которой они теряются". Вашингтон и Кабул пытаются что-то предпринять, притормозить победное наступление "Талибана"*. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла 25 июня в Вашингтоне провели переговоры с президентом США Джо Байденом, и заручились поддержкой на перспективу. Примерно в это же время американские беспилотники нанесли два удара по позициям боевиков в северных провинциях Баглан и Кундуз.Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что США "должны сосредоточиться на выводе войск, а не ввязываться в войну и не затягивать трагедию афганцев". Талибы хотят быстрее построить "новый мир" образца 1996 года – самый жесткий вариант шариата, с публичными казнями и ампутацией конечностей за малейшие нарушения законов, исключением женщин из общественной жизни, с отменой телевидения, театров и кино. Американцы по-прежнему путаются под ногами, но это уже не те 150 тысяч военнослужащих коалиции, которые сражались с талибами в 2010–2013 годах.США обещали выделить Афганистану 3,3 млрд долларов. Кроме того, американцы предоставят местным силовикам 37 ударных вертолетов Black Hawk и 2 самолета-штурмовика Super Tucano. Поскольку мирные межафганские переговоры "зависли" навсегда, оптимистичными выглядят только указанные цифры. И все же, несмотря на десятки миллиардов долларов, затраченных на подготовку и вооружение правительственных войск Афганистана и 75-е место в мировом рейтинге Global Firepower, военной мощи для борьбы с талибами недостаточно. Афганские военнослужащие все чаще бегут за границу или без боя сдают позиции (местные политики и старейшины племен заключают с командованием соглашения о капитуляции). Так, в середине июня в провинции Сари-Пуль талибы "по соглашению" захватили на базе афганской армии около 300 штурмовых винтовок M-16 и несколько тонн боеприпасов, 100 внедорожников "Хамви" и грузовиков. Если так пойдет дальше, "Талибан"* может получить и американские вертолеты Black Hawk. По данным CNN, с 24 июня талибы начали осаду Мазари-Шарифа – крупнейшего транспортного узла, связывающего северные провинции Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, другими странами Центральной Азии. В провинции Джаузджан ранен в бою с талибами легендарный маршал Абдул Рашид Дустум. Хаос нарастает и может выплеснуться за пределы ИРА.Готовность к войнеВоенные сводки из Афганистана заставляют региональных соседей пессимистически оценивать перспективы. Китай уже призвал своих граждан покинуть Афганистан. Пакистан также допускает усиление гражданской войны после вывода иностранных войск.Глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на днях заявил, что Узбекистан не примет возвращение Исламского Эмирата, но у афганского кризиса нет военного решения. И важно, чтобы Афганистан стал интегрированной частью Центральной Азии. Кроме того, необходим "единый региональный и международный подход к мирному процессу в Афганистане". Очень сложная схема. Время покажет, возможно ли такое количество компромиссов между нынешним правительством, талибами, другими сторонами афганского конфликта, международным сообществом. Ожесточенные бои продолжаются в северных провинциях. Причем на видео талибов, записанном в провинции Фарьяб, рядовые боевики разговаривают на узбекском языке. Быстрого мира в Афганистане после 40 лет гражданской войны ждать не стоит. Бои в северных провинциях и стрельба на афганской границе – в 150 км от Душанбе и в 70 км от расположения 201-й российской военной базы в Курган-Тюбе – вызывают серьезную обеспокоенность в столицах стран Центральной Азии и в Москве. Президенты Таджикистана, Узбекистана и Казахстана – Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев — обсудили пограничные инциденты по телефону. И в Кремле также обеспокоены – боевые действия в Центральной Азии могут затронуть Российскую армию. Здесь может пригодится сирийский опыт операции ВКС. Центральный военный округ стремительно превращается из тылового во фронтовой. Ранее министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев заявил, что его правительство перед лицом нарастающих угроз не против существенного расширения и укрепления российской авиабазы в Канте.Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сегодня заявил, что деятельность "Талибана"* в Афганистане не представляет прямой угрозы для России. И все же Минобороны РФ принимает адекватные меры. Центральный военный округ (в составе которого находятся военные объекты в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане) до конца 2021 года получит 1200 единиц новой и модернизированной боевой техники, в том числе речь идет об истребителях-бомбардировщиков Су-34М. Вероятно, новинки могут переправить на российские базы в ЦА.В горах Таджикистана в ходе учений разведывательные группы 201-й российской военной базы осуществили десантирование посадочным способом с вертолетов армейской авиации Ми-8МТВ5-1 в тылу условного противника и подавили его из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7В. При поддержке танков Т-72 мотострелки на бронетранспортерах завершили уничтожение разрозненных групп незаконного вооруженного формирования. В маневрах участвовали около 500 военнослужащих.Военные инструкторы 201-й российской военной базы в 2021 году планируют подготовить 1000 младших специалистов для Вооруженных сил Республики Таджикистан. Обучение идет сразу на двух полигонах Ляур и Самбули, по 14 военным специальностям: от оператора танка Т-72 до командира реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Курс длится в среднем три месяца. Завершится обучение 17 июля выполнением контрольных стрельб. Хочешь мира – готовься к войне.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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талибан, центральная азия, афганистан