https://uz.sputniknews.ru/20210630/tsena-revnosti-zarezavshiy-jenu-zamglavy-shkoly-poluchil-14-let-tyurmy-19468894.html

Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы

Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы

На суде мужчина полностью признал свою вину. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T09:03+0500

2021-06-30T09:03+0500

2021-06-30T09:40+0500

общество

жена

муж

суд

приговор

убийство

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Джизакской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который в порыве эмоций зарезал свою супругу.На суде он был признан виновным по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Осужденному назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы. Свою вину мужчина признал. Трагедия произошла 31 марта: Х. М. прочитал переписку жены М. М. в Telegram, после чего между супругами вспыхнула ссора.В порыве эмоций разъяренный муж нанес удар женщине кухонным ножом в шею — пострадавшая скончалась от сильного кровотечения.Мужчина работал заместителем директора общеобразовательной школы в районе Дустлик Джизакской области.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жена, муж, суд, приговор, убийство