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Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы
Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы
На суде мужчина полностью признал свою вину. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T09:03+0500
2021-06-30T09:03+0500
2021-06-30T09:40+0500
общество
жена
муж
суд
приговор
убийство
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Джизакской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который в порыве эмоций зарезал свою супругу.На суде он был признан виновным по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Осужденному назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы. Свою вину мужчина признал. Трагедия произошла 31 марта: Х. М. прочитал переписку жены М. М. в Telegram, после чего между супругами вспыхнула ссора.В порыве эмоций разъяренный муж нанес удар женщине кухонным ножом в шею — пострадавшая скончалась от сильного кровотечения.Мужчина работал заместителем директора общеобразовательной школы в районе Дустлик Джизакской области.
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жена, муж, суд, приговор, убийство
Цена ревности: зарезавший жену завуч школы получил 14 лет тюрьмы
09:03 30.06.2021 (обновлено: 09:40 30.06.2021)
На суде мужчина полностью признал свою вину.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В Джизакской области вынесли приговор
35-летнему мужчине, который в порыве эмоций зарезал свою супругу.
На суде он был признан виновным по статье "Умышленное убийство" УК РУз. Осужденному назначили наказание в виде 14 лет тюрьмы.
Свою вину мужчина признал.
Трагедия произошла
31 марта: Х. М. прочитал переписку жены М. М. в Telegram, после чего между супругами вспыхнула ссора.
В порыве эмоций разъяренный муж нанес удар женщине кухонным ножом в шею — пострадавшая скончалась от сильного кровотечения.
Мужчина работал заместителем директора общеобразовательной школы в районе Дустлик Джизакской области.