Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Республиканская товарно-сырьевая биржа Узбекистана обнародовала данные о результатах торгов за минувшую неделю. Всего удалось реализовать товаров на 1 623,9 млрд сумов. При этом сахар немного подорожал. За неделю среднесуточные цены на этот продукт выросли с 7 650,4 тысячи сумов за тонну продукции до 7 704,0 тысячи сумов, или на 1%.Подросла и цена бензина. Эксперты связывают это с увеличением стартовых цен продавцами.В частности, за отчетный период ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.А цемент по итогам торгов подешевел на 2,4%. За тонну продукции цена была 533,6 тысячи сумов, а за неделю этот показатель снизился до 521,0 тысячи сумов.
Подросла и цена бензина. Эксперты связывают это с увеличением стартовых цен продавцами.
В частности, за отчетный период ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.
Для справки
По разным данным, на тонну автомобильного бензина в среднем приходится 1 293-1 370 литров.
А цемент по итогам торгов подешевел на 2,4%. За тонну продукции цена была 533,6 тысячи сумов, а за неделю этот показатель снизился до 521,0 тысячи сумов.