https://uz.sputniknews.ru/20210630/tseny-na-benzin-na-birjevyx-torgax-vyrosli---prichiny-19476501.html

Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины

Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины

На прошлой неделе биржевые цены на сахар и бензин повысились, но незначательно, а на цемент — немного упали. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T13:22+0500

2021-06-30T13:22+0500

2021-06-30T13:32+0500

экономика

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

бензин

цемент

цены

сахар

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Республиканская товарно-сырьевая биржа Узбекистана обнародовала данные о результатах торгов за минувшую неделю. Всего удалось реализовать товаров на 1 623,9 млрд сумов. При этом сахар немного подорожал. За неделю среднесуточные цены на этот продукт выросли с 7 650,4 тысячи сумов за тонну продукции до 7 704,0 тысячи сумов, или на 1%.Подросла и цена бензина. Эксперты связывают это с увеличением стартовых цен продавцами.В частности, за отчетный период ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.А цемент по итогам торгов подешевел на 2,4%. За тонну продукции цена была 533,6 тысячи сумов, а за неделю этот показатель снизился до 521,0 тысячи сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210522/skolko-benzina-proizvel-uzbekistan-s-nachala-goda-18853701.html

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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, бензин, цемент, цены, сахар