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Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины
Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины
На прошлой неделе биржевые цены на сахар и бензин повысились, но незначательно, а на цемент — немного упали. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:22+0500
2021-06-30T13:32+0500
экономика
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
бензин
цемент
цены
сахар
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Республиканская товарно-сырьевая биржа Узбекистана обнародовала данные о результатах торгов за минувшую неделю. Всего удалось реализовать товаров на 1 623,9 млрд сумов. При этом сахар немного подорожал. За неделю среднесуточные цены на этот продукт выросли с 7 650,4 тысячи сумов за тонну продукции до 7 704,0 тысячи сумов, или на 1%.Подросла и цена бензина. Эксперты связывают это с увеличением стартовых цен продавцами.В частности, за отчетный период ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.А цемент по итогам торгов подешевел на 2,4%. За тонну продукции цена была 533,6 тысячи сумов, а за неделю этот показатель снизился до 521,0 тысячи сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/skolko-benzina-proizvel-uzbekistan-s-nachala-goda-18853701.html
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, бензин, цемент, цены, сахар

Цены на бензин на биржевых торгах выросли — причины

13:22 30.06.2021 (обновлено: 13:32 30.06.2021)
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© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка
Заправочная колонка - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
На прошлой неделе биржевые цены на сахар и бензин повысились, но незначательно, а на цемент — немного упали.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Республиканская товарно-сырьевая биржа Узбекистана обнародовала данные о результатах торгов за минувшую неделю. Всего удалось реализовать товаров на 1 623,9 млрд сумов.
При этом сахар немного подорожал. За неделю среднесуточные цены на этот продукт выросли с 7 650,4 тысячи сумов за тонну продукции до 7 704,0 тысячи сумов, или на 1%.
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Подросла и цена бензина. Эксперты связывают это с увеличением стартовых цен продавцами.

В частности, за отчетный период ритейлеры повысили стартовую цену на бензин АИ-80 в среднем с 6 863,3 тысячи сумов за тонну продукции до 6 970,8 тысячи сумов. В этой связи среднесуточная цена бензина АИ-80 увеличилась с 6 958,6 тысячи сумов до 7 047,1 тысячи сумов.
Для справки

По разным данным, на тонну автомобильного бензина в среднем приходится 1 293-1 370 литров.

А цемент по итогам торгов подешевел на 2,4%. За тонну продукции цена была 533,6 тысячи сумов, а за неделю этот показатель снизился до 521,0 тысячи сумов.
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