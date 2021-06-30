https://uz.sputniknews.ru/20210630/uzbekistan-i-turtsiya-budut-vmeste-podderjivat-talantlivyx-molodyx-programmistov-19473852.html

Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов

Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов

В столице РУз создан центр, отвечающий за создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T12:45+0500

2021-06-30T12:45+0500

2021-06-30T13:11+0500

экономика

турция

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте 28 июня, сообщает Министерство инновационного развития РУз.В будущем на его базе создадут технопарк.Среди направлений работы инкубационного центра — создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере, их продвижение, проведение мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации, а также научно-практических конференций и семинаров, помощь резидентам в привлечении инвесторов, оказание маркетинговых, юридических, консультационных услуг и так далее.

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турция, ташкент, узбекистан