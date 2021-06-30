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Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
В столице РУз создан центр, отвечающий за создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте 28 июня, сообщает Министерство инновационного развития РУз.В будущем на его базе создадут технопарк.Среди направлений работы инкубационного центра — создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере, их продвижение, проведение мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации, а также научно-практических конференций и семинаров, помощь резидентам в привлечении инвесторов, оказание маркетинговых, юридических, консультационных услуг и так далее.
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Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов

12:45 30.06.2021 (обновлено: 13:11 30.06.2021)
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© Пресс-служба Министерства инновационного развития УзбекистанаУзбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте
Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана
В столице РУз создан центр, отвечающий за создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте 28 июня, сообщает Министерство инновационного развития РУз.
В будущем на его базе создадут технопарк.

"Реализация проекта позволит создать платформу, объединяющую предпринимателей и талантливую молодежь, а также реализовывать инкубационные и образовательные программы с возможностью прохождения краткосрочных стажировок в Турции, осуществлять совместные стартапы", — рассказали в Мининноваций.

Среди направлений работы инкубационного центра — создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере, их продвижение, проведение мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации, а также научно-практических конференций и семинаров, помощь резидентам в привлечении инвесторов, оказание маркетинговых, юридических, консультационных услуг и так далее.
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