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Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
В столице РУз создан центр, отвечающий за создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T12:45+0500
2021-06-30T12:45+0500
2021-06-30T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте 28 июня, сообщает Министерство инновационного развития РУз.В будущем на его базе создадут технопарк.Среди направлений работы инкубационного центра — создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере, их продвижение, проведение мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации, а также научно-практических конференций и семинаров, помощь резидентам в привлечении инвесторов, оказание маркетинговых, юридических, консультационных услуг и так далее.
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турция, ташкент, узбекистан
Узбекистан и Турция будут вместе поддерживать талантливых молодых программистов
12:45 30.06.2021 (обновлено: 13:11 30.06.2021)
В столице РУз создан центр, отвечающий за создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Узбекско-турецкий инкубационный центр открылся в Ташкенте 28 июня, сообщает
Министерство инновационного развития РУз.
В будущем на его базе создадут технопарк.
"Реализация проекта позволит создать платформу, объединяющую предпринимателей и талантливую молодежь, а также реализовывать инкубационные и образовательные программы с возможностью прохождения краткосрочных стажировок в Турции, осуществлять совместные стартапы", — рассказали в Мининноваций.
Среди направлений работы инкубационного центра — создание благоприятных условий для разработки и производства конкурентоспособных товаров и услуг в IT-сфере, их продвижение, проведение мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации, а также научно-практических конференций и семинаров, помощь резидентам в привлечении инвесторов, оказание маркетинговых, юридических, консультационных услуг и так далее.