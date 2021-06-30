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В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке

В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке

Оказалось, что все это время грызун жил под другим именем. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T11:58+0500

2021-06-30T11:58+0500

2021-06-30T11:58+0500

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австралия

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершим видом 125 лет.Получилось это случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, проживавших на континенте в последние века, и оказалось, что геном якобы исчезнувшей мыши Гульда совпадает с мышью джунгари.Иными словами, мышь Гульда все это время существовала, но просто под другим именем. Зверек сегодня обитает на одном из островов у западного побережья континента, хотя его предок жил в 4000 километрах — по меркам мышей это невероятно большое расстояние. Как грызун его преодолел — неизвестно.Стоит отметить, что долгое время мышь Гульда считалась одной из "жертв колонизации" — в последний раз ее видели в 1895 году. Ученые тогда пришли к выводу, что грызун вымер из-за двух факторов: люди слишком активно расчищали земли, а привезенные кошки, собаки и другие грызуны чересчур быстро размножались и попросту вытеснили мышь Гульда.

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животные, эволюция, австралия