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В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке
В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке
Оказалось, что все это время грызун жил под другим именем. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T11:58+0500
2021-06-30T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершим видом 125 лет.Получилось это случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, проживавших на континенте в последние века, и оказалось, что геном якобы исчезнувшей мыши Гульда совпадает с мышью джунгари.Иными словами, мышь Гульда все это время существовала, но просто под другим именем. Зверек сегодня обитает на одном из островов у западного побережья континента, хотя его предок жил в 4000 километрах — по меркам мышей это невероятно большое расстояние. Как грызун его преодолел — неизвестно.Стоит отметить, что долгое время мышь Гульда считалась одной из "жертв колонизации" — в последний раз ее видели в 1895 году. Ученые тогда пришли к выводу, что грызун вымер из-за двух факторов: люди слишком активно расчищали земли, а привезенные кошки, собаки и другие грызуны чересчур быстро размножались и попросту вытеснили мышь Гульда.
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животные, эволюция, австралия

В Австралии найдено животное, считавшееся вымершим в XIX веке

11:58 30.06.2021
468
© СС0 / Unsplash / Joey CsunyoАвстралия на карте
Австралия на карте - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© СС0 / Unsplash / Joey Csunyo
Оказалось, что все это время грызун жил под другим именем.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершим видом 125 лет.
Получилось это случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, проживавших на континенте в последние века, и оказалось, что геном якобы исчезнувшей мыши Гульда совпадает с мышью джунгари.
Иными словами, мышь Гульда все это время существовала, но просто под другим именем.
Зверек сегодня обитает на одном из островов у западного побережья континента, хотя его предок жил в 4000 километрах — по меркам мышей это невероятно большое расстояние. Как грызун его преодолел — неизвестно.
Стоит отметить, что долгое время мышь Гульда считалась одной из "жертв колонизации" — в последний раз ее видели в 1895 году.
Ученые тогда пришли к выводу, что грызун вымер из-за двух факторов: люди слишком активно расчищали земли, а привезенные кошки, собаки и другие грызуны чересчур быстро размножались и попросту вытеснили мышь Гульда.
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