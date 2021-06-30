https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-chastnom-zooparke-nukusa-jivotnyx-soderjali-v-tesnyx-kletkax--video-19481273.html

В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео

В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео

Волонтеры общества защиты животных Mehr va Oqibat обратились в вышестоящие инстанции с просьбой запретить открывать частные учреждения, в которых содержатся... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T16:41+0500

2021-06-30T16:41+0500

2021-06-30T16:49+0500

общество

общество защиты животных "mehr va oqibat"

нукус

зоопарк

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Госкомэкологию и Министерство культуры обратились активисты общества защиты животных Mehr va Oqibat с просьбой запретить открывать новые частные зоопарки, так как дикие звери должны находиться в природе, а не в клетках.Отмечается, что поводом для подачи заявки послужило ненадлежащее содержание животных в частном зоопарке в Нукусе. В частности, волки, львы, медведь, камышовый кот и павлин оказались в неблагоприятной ситуации из-за тесных клеток, расположенных на солнцепеке. В настоящее время зоопарк закрыли на ремонт. Сейчас к вольерам подводят трубы с питьевой водой.

нукус

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общество защиты животных "mehr va oqibat", нукус, зоопарк