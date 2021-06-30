Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-chastnom-zooparke-nukusa-jivotnyx-soderjali-v-tesnyx-kletkax--video-19481273.html
В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео
В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео
Волонтеры общества защиты животных Mehr va Oqibat обратились в вышестоящие инстанции с просьбой запретить открывать частные учреждения, в которых содержатся... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:41+0500
2021-06-30T16:49+0500
общество
общество защиты животных "mehr va oqibat"
нукус
зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/231/06/2310687_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_65d55623b12c363ec0bf3bccbb5d9834.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Госкомэкологию и Министерство культуры обратились активисты общества защиты животных Mehr va Oqibat с просьбой запретить открывать новые частные зоопарки, так как дикие звери должны находиться в природе, а не в клетках.Отмечается, что поводом для подачи заявки послужило ненадлежащее содержание животных в частном зоопарке в Нукусе. В частности, волки, львы, медведь, камышовый кот и павлин оказались в неблагоприятной ситуации из-за тесных клеток, расположенных на солнцепеке. В настоящее время зоопарк закрыли на ремонт. Сейчас к вольерам подводят трубы с питьевой водой.
нукус
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/231/06/2310687_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_69decc4acd7f716941718e27e8db0fd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество защиты животных "mehr va oqibat", нукус, зоопарк

В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео

16:41 30.06.2021 (обновлено: 16:49 30.06.2021)
267
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБурый медведь в зоопарке
Бурый медведь в зоопарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Волонтеры общества защиты животных Mehr va Oqibat обратились в вышестоящие инстанции с просьбой запретить открывать частные учреждения, в которых содержатся дикие звери.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Госкомэкологию и Министерство культуры обратились активисты общества защиты животных Mehr va Oqibat с просьбой запретить открывать новые частные зоопарки, так как дикие звери должны находиться в природе, а не в клетках.
Отмечается, что поводом для подачи заявки послужило ненадлежащее содержание животных в частном зоопарке в Нукусе. В частности, волки, львы, медведь, камышовый кот и павлин оказались в неблагоприятной ситуации из-за тесных клеток, расположенных на солнцепеке.
В настоящее время зоопарк закрыли на ремонт. Сейчас к вольерам подводят трубы с питьевой водой.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:07Крупные компании Пакистана приедут за контрактами в Ташкент
19:03В Human House открылась выставка известного советского фотокорреспондента Семена Безносова
18:47Официальный представитель МИД Узбекистана ответит на вопросы журналистов
18:38Жара и резкий холод: туристы принимают ледяные ванны в эмиратской пустыне
17:39Топ-3 самых популярных машин среди автоледи Узбекистана — рейтинг UzAuto Motors
17:21Путин рассказал, в чем его ответственность перед преемником
17:09Uzbekistan Airways возобновляет перелеты в пакистанский Лахор
16:54Как идет вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве
16:49Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин
16:45Ташкентка выманила у знакомого свыше 200 млн сумов за интимные фото
16:41В частном зоопарке Нукуса животных содержали в тесных клетках — видео
16:18Путин раскрыл детали провокации в Черном море
16:14"Каждый из вас может стать легендой": Нарбаева поздравила узбекистанцев с Днем молодежи
16:04Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
15:49Центры юридического обслуживания создаются по всему Узбекистану
15:40В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода — тот умер в больнице
14:54Вакцинация в Ташкенте: где открыты дополнительные пункты — карта
14:50Путин рассказал, какой прививкой вакцинировался он и его дочь
14:41Эксперты ВОЗ изучат деятельность узбекистанских лабораторий по тестированию на COVID
14:04Азиз Абдухакимов и министры тюркоязычных стран совершили велопрогулку по улицам Коканда