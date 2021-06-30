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Путин рассказал, в чем его ответственность перед преемником
Путин рассказал, в чем его ответственность перед преемником
Глава России подчеркнул, что решение о выборе главы государства всегда за гражданами России. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Владимир Путин в прямом эфире с россиянами рассказал, в чем заключается его ответственность по отношению к потенциальному преемнику. В первую очередь, речь о рекомендациях, которые он должен дать претендентам на пост президента."Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин", — заявил глава России.В конце прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что все эти рассуждения ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями.
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прямая линия, президент, владимир путин

Путин рассказал, в чем его ответственность перед преемником

17:21 30.06.2021 (обновлено: 17:25 30.06.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Глава России подчеркнул, что решение о выборе главы государства всегда за гражданами России.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Владимир Путин в прямом эфире с россиянами рассказал, в чем заключается его ответственность по отношению к потенциальному преемнику. В первую очередь, речь о рекомендациях, которые он должен дать претендентам на пост президента.
"Подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин", — заявил глава России.
В конце прошлого года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала сказал, что кресло главы государства могут занять председатель правительства Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что все эти рассуждения ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями.
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