https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-human-house-otkrylas-vystavka-izvestnogo-sovetskogo-fotokorrespondenta-semena-beznosova-19484917.html
В Human House открылась выставка известного советского фотокорреспондента Семена Безносова
В Human House открылась выставка известного советского фотокорреспондента Семена Безносова
На своих снимках фотограф запечатлел узбекистанцев разных сословий: от простых пастырей и рабочих до руководителей и ученых и художников. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T19:03+0500
2021-06-30T19:03+0500
2021-06-30T19:06+0500
культура
фотограф
искусство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В столице в галерее Human House открылась выставка "Семен Безносов - фотокорреспондент эпохи Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента."Семен Безносов работал фотографом с 1950 по 1976 год и запечатлел в своих уникальных шедеврах самые интересные моменты развития Узбекистана - здания, фабрики, хлопковые поля", - информируется в релизе. На своих снимках фотограф увековечил узбекистанцев разных сословий: от простых пастырей и рабочих до руководителей, ученых и художников. В настоящее время творческие работы мастера служат учебным пособием по фотографии для любителей данного вида искусства.Отмечается, что инициатором выставки выступил внук фотографа Матвей Безносов. Он оцифровал тысячи фотографий, оставленных его дедом.
https://uz.sputniknews.ru/20180121/jizn-sovetskogo-uzbekistana-7309264.html
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фотограф, искусство, узбекистан
В Human House открылась выставка известного советского фотокорреспондента Семена Безносова
19:03 30.06.2021 (обновлено: 19:06 30.06.2021)
На своих снимках фотограф запечатлел узбекистанцев разных сословий: от простых пастырей и рабочих до руководителей и ученых и художников.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В столице в галерее Human House открылась выставка "Семен Безносов - фотокорреспондент эпохи Узбекистана". Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
"Семен Безносов работал фотографом с 1950 по 1976 год и запечатлел в своих уникальных шедеврах самые интересные моменты развития Узбекистана - здания, фабрики, хлопковые поля", - информируется в релизе.
На своих снимках фотограф увековечил узбекистанцев разных сословий: от простых пастырей и рабочих до руководителей, ученых и художников.
В настоящее время творческие работы мастера служат учебным пособием по фотографии для любителей данного вида искусства.
Отмечается, что инициатором выставки выступил внук фотографа Матвей Безносов. Он оцифровал тысячи фотографий, оставленных его дедом.