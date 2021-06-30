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В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода — тот умер в больнице
В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода — тот умер в больнице
ДТП произошло утром 26 июня на 24-м километре дороги "Пунгон — Гурумсарой — Пап". 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T15:40+0500
2021-06-30T15:40+0500
2021-06-30T15:45+0500
происшествия
наманганская область
дтп
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода, тот впоследствии умер в больнице, сообщает Министерство внутренних дел Узбекистана.По данным пресс-службы, ДТП произошло утром 26 июня на 24-м километре дороги "Пунгон — Гурумсарой — Пап".Семидесятипятилетний мужчина, находясь за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и сбил 38-летнего жителя Папского района, пересекавшего проезжую часть. Он умер в больнице.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана.
наманганская область
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наманганская область, дтп
В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода — тот умер в больнице
15:40 30.06.2021 (обновлено: 15:45 30.06.2021)
ДТП произошло утром 26 июня на 24-м километре дороги "Пунгон — Гурумсарой — Пап".
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В Наманганской области пожилой водитель сбил пешехода, тот впоследствии умер в больнице, сообщает
Министерство внутренних дел Узбекистана.
По данным пресс-службы, ДТП произошло утром 26 июня на 24-м километре дороги "Пунгон — Гурумсарой — Пап".
Семидесятипятилетний мужчина, находясь за рулем Daewoo Nexia, не справился с управлением и сбил 38-летнего жителя Папского района, пересекавшего проезжую часть. Он умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека") УК Узбекистана.