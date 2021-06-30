https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-samarkande-izbili-uchastkovogo-za-prosbu-predyavit-dokumenty-19486811.html

В Самарканде избили участкового за просьбу предъявить документы

В Самарканде избили участкового за просьбу предъявить документы

Инспектор профилактики подошел к припаркованной машине с просьбой к находящимся там гражданам показать документы, удостоверяющие их личности. В ответ они... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T21:18+0500

2021-06-30T21:18+0500

2021-06-30T21:18+0500

происшествия

инспектор

драка

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Самаркандские правоохранители возбудили дело в отношении двух человек, избивших инспектора по профилактики за просьбу предъявить документы личности, сообщает информационная служба УВД Самаркандской области.Инцидент произошел 8 июня около часа ночи. Сотрудник УВД Нарпайского района старший лейтенант О.Буркиев подошел к машине, припаркованной на обочине дороги в махалле Чархин, и попросил находившихся в ней граждан показать документы, удостоверяющие их личности. 23 июня 2021 года в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан “Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг”.Подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работа до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.Следственные действия продолжаются.

https://uz.sputniknews.ru/20180605/mujchina-v-tashoblasti-udaril-nojom-v-grud-inspektora-profilaktiki-8396571.html

самаркандская область

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инспектор, драка, самаркандская область