https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-samarkande-izbili-uchastkovogo-za-prosbu-predyavit-dokumenty-19486811.html
В Самарканде избили участкового за просьбу предъявить документы
В Самарканде избили участкового за просьбу предъявить документы
Инспектор профилактики подошел к припаркованной машине с просьбой к находящимся там гражданам показать документы, удостоверяющие их личности. В ответ они... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T21:18+0500
2021-06-30T21:18+0500
2021-06-30T21:18+0500
происшествия
инспектор
драка
самаркандская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1050/46/10504618_24:0:1375:760_1920x0_80_0_0_d7454b55f6902f0d5bd60234311308bb.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Самаркандские правоохранители возбудили дело в отношении двух человек, избивших инспектора по профилактики за просьбу предъявить документы личности, сообщает информационная служба УВД Самаркандской области.Инцидент произошел 8 июня около часа ночи. Сотрудник УВД Нарпайского района старший лейтенант О.Буркиев подошел к машине, припаркованной на обочине дороги в махалле Чархин, и попросил находившихся в ней граждан показать документы, удостоверяющие их личности. 23 июня 2021 года в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан “Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг”.Подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работа до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.Следственные действия продолжаются.
https://uz.sputniknews.ru/20180605/mujchina-v-tashoblasti-udaril-nojom-v-grud-inspektora-profilaktiki-8396571.html
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1050/46/10504618_193:0:1206:760_1920x0_80_0_0_5df71dd6246ca95e347df814a7d277af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инспектор, драка, самаркандская область
В Самарканде избили участкового за просьбу предъявить документы
Инспектор профилактики подошел к припаркованной машине с просьбой к находящимся там гражданам показать документы, удостоверяющие их личности. В ответ они избили его и тем самым причинили телесные повреждения.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Самаркандские правоохранители возбудили дело в отношении двух человек, избивших инспектора по профилактики за просьбу предъявить документы личности, сообщает
информационная служба УВД Самаркандской области.
Инцидент произошел 8 июня около часа ночи. Сотрудник УВД Нарпайского района старший лейтенант О.Буркиев подошел к машине, припаркованной на обочине дороги в махалле Чархин, и попросил находившихся в ней граждан показать документы, удостоверяющие их личности.
“Граждане грубо обращались с инспектором по профилактике, не выполнив его законных требований, нанесли удары и причинили ему телесные повреждения”, — говорится в сообщении.
23 июня 2021 года в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по части второй статьи 219 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан “Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг”.
Подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работа до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.
Следственные действия продолжаются.