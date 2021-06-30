https://uz.sputniknews.ru/20210630/v-uzbekistane-otmenili-obyazatelnuyu-attestatsiyu-voditeley-dlya-perevozki-passajirov-19486588.html

В Узбекистане отменили обязательную аттестацию водителей для перевозки пассажиров

В Узбекистане отменили обязательную аттестацию водителей для перевозки пассажиров

Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T20:38+0500

2021-06-30T20:38+0500

2021-06-30T21:28+0500

общество

минюст узбекистана

водители

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане усовершенствуют систему повышения квалификации кадров в сфере автомобильного транспорта, сообщает Минюст.Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере автомобильного транспорта".Согласно документу, в отношении работников по обеспечению безопасности перевозок юридических лиц, осуществляющих деятельность по автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, отменяется требование представления документов для получения лицензий и прохождения аттестации каждые пять лет для осуществления соответствующих автомобильных перевозок.Наряду с этим:В образовательных учреждениях будет создана система “репозиторий электронных сертификатов”, с целью внедрения практики выдачи электронных сертификатов выпускникам курсов повышения квалификации, говорится в постановлении.

https://uz.sputniknews.ru/20190307/Predprinimatelyam-v-Uzbekistane-khotyat-razreshit-rabotat-v-kachestve-taksi-10981884.html

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