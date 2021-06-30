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В Узбекистане отменили обязательную аттестацию водителей для перевозки пассажиров
В Узбекистане отменили обязательную аттестацию водителей для перевозки пассажиров
Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере... 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T20:38+0500
2021-06-30T20:38+0500
2021-06-30T21:28+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане усовершенствуют систему повышения квалификации кадров в сфере автомобильного транспорта, сообщает Минюст.Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере автомобильного транспорта".Согласно документу, в отношении работников по обеспечению безопасности перевозок юридических лиц, осуществляющих деятельность по автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, отменяется требование представления документов для получения лицензий и прохождения аттестации каждые пять лет для осуществления соответствующих автомобильных перевозок.Наряду с этим:В образовательных учреждениях будет создана система “репозиторий электронных сертификатов”, с целью внедрения практики выдачи электронных сертификатов выпускникам курсов повышения квалификации, говорится в постановлении.
https://uz.sputniknews.ru/20190307/Predprinimatelyam-v-Uzbekistane-khotyat-razreshit-rabotat-v-kachestve-taksi-10981884.html
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В Узбекистане отменили обязательную аттестацию водителей для перевозки пассажиров
20:38 30.06.2021 (обновлено: 21:28 30.06.2021)
Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере автомобильного транспорта".
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
В Узбекистане усовершенствуют систему повышения квалификации кадров в сфере автомобильного транспорта, сообщает
Минюст.
Данная инициатива исходит из постановление правительства "О мерах по совершенствованию системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере автомобильного транспорта".
Согласно документу, в отношении работников по обеспечению безопасности перевозок юридических лиц, осуществляющих деятельность по автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, отменяется требование представления документов для получения лицензий и прохождения аттестации каждые пять лет для осуществления соответствующих автомобильных перевозок.
знания, уровень квалификации и профессиональная компетентность работников юридических лиц, осуществляющих деятельность по автомобильным перевозкам пассажиров и грузов, определяются не реже одного раза в три года путем повышения их квалификации;
Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом осуществляется юридическими лицами, у которых есть сотрудник с опытом работы не менее 3 лет, высшим профессиональным образованием и квалификационным аттестатом в автомобильной или технической сфере;
условие о наличии высшего профессионального образования автомобильного или технического профиля не распространяется на работников юридических лиц, занимающихся перевозкой бытовых отходов и оказанием коммунальных услуг на автотранспорте со специальным оборудованием.
В образовательных учреждениях будет создана система “репозиторий электронных сертификатов”, с целью внедрения практики выдачи электронных сертификатов выпускникам курсов повышения квалификации, говорится в постановлении.