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Ведущему солисту оперы ГАБТ имени Алишера Навои присудили премию "Мард углон"
Ведущему солисту оперы ГАБТ имени Алишера Навои присудили премию "Мард углон"
Соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T13:40+0500
2021-06-30T13:40+0500
культура
государственный академический большой театр имени алишера навои
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ведущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия "Мард углон" ("Храбрый сын"), сообщает пресс-служба ГАБТ.Соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.Государственный академический большой театр Узбекистана имени Алишера Навои был основан в 1939 году.
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государственный академический большой театр имени алишера навои

Ведущему солисту оперы ГАБТ имени Алишера Навои присудили премию "Мард углон"

13:40 30.06.2021
156
© Пресс-служба ГАБТ имени Алишера НавоиВедущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия "Мард углон" ("Храбрый сын")
Ведущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия Мард углон (Храбрый сын) - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Пресс-служба ГАБТ имени Алишера Навои
Соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Ведущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия "Мард углон" ("Храбрый сын"), сообщает пресс-служба ГАБТ.
Соответствующее постановление подписал глава республики Шавкат Мирзиёев.
"Коллектив театра сердечно поздравляет ведущего солиста оперы с заслуженной наградой и желает ему дальнейшего процветания, благополучия и новых творческих успехов!" — говорится в публикации.
© Пресс-служба ГАБТ имени Алишера НавоиВедущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия "Мард углон" ("Храбрый сын")
Ведущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия Мард углон (Храбрый сын) - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
Ведущему солисту оперы Государственного академического большого театра Узбекистана имени Алишера Навои Аминзоде Жуманиязову присуждена премия "Мард углон" ("Храбрый сын")
© Пресс-служба ГАБТ имени Алишера Навои
Государственный академический большой театр Узбекистана имени Алишера Навои был основан в 1939 году.
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