https://uz.sputniknews.ru/20210701/dva-cheloveka-pogibli-pri-vozgoranii-benzovoza-na-perevale-kamchik-19501568.html

Два человека погибли при возгорании бензовоза на перевале Камчик

Два человека погибли при возгорании бензовоза на перевале Камчик

Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T17:44+0500

2021-07-01T17:44+0500

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происшествия

камчик

дорога

дтп

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Два человека погибли в загоревшемся бензовозе в результате ДТП на перевале Камчик в Ташкентской области.Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош".На место происшествия прибыли отряды специального поискового, пожарно-спасательного управления "Камчик" МЧС. Спасателям быстро удалось потушить пламя. Однако спасти двоих человек, которые находились в салоне бензовоза, не удалось.

камчик

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камчик, дорога, дтп