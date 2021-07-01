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Два человека погибли при возгорании бензовоза на перевале Камчик
Два человека погибли при возгорании бензовоза на перевале Камчик
Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T17:44+0500
2021-07-01T17:44+0500
2021-07-01T17:59+0500
происшествия
камчик
дорога
дтп
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Два человека погибли в загоревшемся бензовозе в результате ДТП на перевале Камчик в Ташкентской области.Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош".На место происшествия прибыли отряды специального поискового, пожарно-спасательного управления "Камчик" МЧС. Спасателям быстро удалось потушить пламя. Однако спасти двоих человек, которые находились в салоне бензовоза, не удалось.
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камчик, дорога, дтп
Два человека погибли при возгорании бензовоза на перевале Камчик
17:44 01.07.2021 (обновлено: 17:59 01.07.2021)
Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош".
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Два человека погибли в загоревшемся бензовозе в результате ДТП на перевале Камчик в Ташкентской области.
Инцидент случился в 14.25 на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош".
"Машина с горючим воспламенилась в результате ДТП. Водитель бензовоза не справился с управлением", — сообщили
в МЧС.
На место происшествия прибыли отряды специального поискового, пожарно-спасательного управления "Камчик" МЧС.
Спасателям быстро удалось потушить пламя. Однако спасти двоих человек, которые находились в салоне бензовоза, не удалось.