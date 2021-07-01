https://uz.sputniknews.ru/20210701/na-perevale-kamchik-vosplamenilsya-benzovoz--dva-cheloveka-pogibli-19502347.html

На перевале Камчик воспламенился бензовоз – два человека погибли

На перевале Камчик воспламенился бензовоз – два человека погибли

ДТП произошло на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Как стало позже известно, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T17:44+0500

2021-07-01T17:44+0500

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происшествия

камчик

авария

дтп

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во время воспламенения бензовоза на перевале Камчик погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Согласно информации министерства, инцидент произошел на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". По данным госоргана, грузовик двигался в сторону Ферганской долины. В ходе проведенного расследования выяснилось, что машина с горючей смесью загорелась в результате ДТП. Как стало позже известно, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел с трассы.На место чрезвычайного происшествия были направлены отряды специального поискового и пожарно-спасательного управления. Пожарным удалось быстро потушить воспламенившийся бензовоз. Однако им не удалось спасти двух людей, которые на тот момент находились в салоне транспортного средства.

https://uz.sputniknews.ru/20210116/Na-perevale-Kamchik-vzorvalsya-gruzovik-Mercedes-Benz--video-15800827.html

камчик

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камчик, авария, дтп