https://uz.sputniknews.ru/20210701/na-perevale-kamchik-vosplamenilsya-benzovoz--dva-cheloveka-pogibli-19502347.html
На перевале Камчик воспламенился бензовоз – два человека погибли
На перевале Камчик воспламенился бензовоз – два человека погибли
ДТП произошло на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Как стало позже известно, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T17:44+0500
2021-07-01T17:44+0500
2021-07-01T18:05+0500
происшествия
камчик
авария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Во время воспламенения бензовоза на перевале Камчик погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.Согласно информации министерства, инцидент произошел на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". По данным госоргана, грузовик двигался в сторону Ферганской долины. В ходе проведенного расследования выяснилось, что машина с горючей смесью загорелась в результате ДТП. Как стало позже известно, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел с трассы.На место чрезвычайного происшествия были направлены отряды специального поискового и пожарно-спасательного управления. Пожарным удалось быстро потушить воспламенившийся бензовоз. Однако им не удалось спасти двух людей, которые на тот момент находились в салоне транспортного средства.
https://uz.sputniknews.ru/20210116/Na-perevale-Kamchik-vzorvalsya-gruzovik-Mercedes-Benz--video-15800827.html
камчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
камчик, авария, дтп
На перевале Камчик воспламенился бензовоз – два человека погибли
17:44 01.07.2021 (обновлено: 18:05 01.07.2021)
ДТП произошло на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". Как стало позже известно, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Во время воспламенения бензовоза на перевале Камчик погибли два человека, сообщает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
Согласно информации министерства, инцидент произошел на 260-м километре международной автодороги "Ташкент – Ош". По данным госоргана, грузовик двигался в сторону Ферганской долины.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что машина с горючей смесью загорелась в результате ДТП. Как стало позже известно, водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел с трассы.
На место чрезвычайного происшествия были направлены отряды специального поискового и пожарно-спасательного управления. Пожарным удалось быстро потушить воспламенившийся бензовоз. Однако им не удалось спасти двух людей, которые на тот момент находились в салоне транспортного средства.