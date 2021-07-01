https://uz.sputniknews.ru/20210701/proon-i-gef-vydelyat-39-mln-na-priobretenie-elektrobusov-dlya-tashkenta-19491164.html
ПРООН и ГЭФ выделят $3,9 млн на приобретение электробусов для Ташкента
ПРООН и ГЭФ выделят $3,9 млн на приобретение электробусов для Ташкента
Проект направлен на улучшение качества окружающей среды за счет внедрения общественного электротранспорта в городскую среду. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T11:33+0500
2021-07-01T11:33+0500
2021-07-01T11:47+0500
общество
электробусы
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В рамках программы по привлечению инвестиций в автотранспорт с низким уровнем выбросов власти Узбекистана закупят для столицы электробусы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. Шестилетний проект планируется реализовать при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ). Он направлен на улучшение качества окружающей среды за счет внедрения общественного электротранспорта в городскую среду. Для реализации инициативы ПРООН и ГЭФ в качестве доноров выделили $3,9 млн.Отмечается, что на примере Ташкента данный опыт впоследствии намечено применить и в других городах республики. В октябре этого года эксперты Министерства транспорта разработали проект постановления Кабмина, предусматривающий покупку 300 электробусов почти на один трлн сумов до 2023-го. К тому же 30,5 миллиарда сумов планируется затратить на зарядные станции.
https://uz.sputniknews.ru/20201119/SamAuto-zapustit-sobstvennoe-proizvodstvo-elektrobusov-15440392.html
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Na-ulitsakh-Tashkenta-poyavilsya-neobychnyy-vid-transporta--video-15521818.html
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электробусы, министерство транспорта республики узбекистан
ПРООН и ГЭФ выделят $3,9 млн на приобретение электробусов для Ташкента
11:33 01.07.2021 (обновлено: 11:47 01.07.2021)
Проект направлен на улучшение качества окружающей среды за счет внедрения общественного электротранспорта в городскую среду.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В рамках программы по привлечению инвестиций в автотранспорт с низким уровнем выбросов власти Узбекистана закупят для столицы электробусы. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса.
Шестилетний проект планируется реализовать при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ). Он направлен на улучшение качества окружающей среды за счет внедрения общественного электротранспорта в городскую среду. Для реализации инициативы ПРООН и ГЭФ в качестве доноров выделили $3,9 млн.
Отмечается, что на примере Ташкента данный опыт впоследствии намечено применить и в других городах республики.
В октябре этого года эксперты Министерства транспорта разработали
проект постановления Кабмина, предусматривающий покупку 300 электробусов почти на один трлн сумов до 2023-го. К тому же 30,5 миллиарда сумов планируется затратить на зарядные станции.