https://uz.sputniknews.ru/20210701/putin-o-mirovom-zagovore-tretey-mirovoy-voyne-i-edinom-russkom-narode-19488753.html

Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе

В каждой прямой линии Владимира Путина критики находят к чему прицепиться — в этот раз главным поводом стало качество связи. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T09:46+0500

2021-07-01T09:46+0500

2021-07-01T10:01+0500

россия

прямая линия

владимир путин

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Видеозвонки (через специальное приложение) порой было плохо слышно, связь иногда обрывалась — вот, это все неспроста, это очень символично: у власти проблема со связью с народом! Хотя в реальности сам формат прямой линии поменялся — и были не только заранее записанные по телефону вопросы или видеосообщения, но и прямые видеозвонки в студию. Причем без всяких посредников, как раньше, когда в прямой эфир граждан из разных концов страны выводили журналисты. Так что возникавшие помехи сейчас куда уместнее трактовать как отладку нового механизма прямой связи Путина с народом, а не отсутствие коммуникации.Главной темой разговора, естественно, стала пандемия и вакцинация — и тут Путин терпеливо объяснял свою позицию. Да, он по-прежнему против обязательной вакцинации, но призывает людей прививаться. И напоминает о том, что, согласно законодательству, в случае эпидемии главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска — что они и делают. Да, прививка не дает стопроцентной гарантии от заражения, но в этом случае болезнь пройдет легче и без последствий. Да, людям с хроническими заболеваниями перед прививкой лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом, а угрожать им увольнением за отказ от прививки по медицинским показаниям незаконно (так Путин прокомментировал ситуацию с одной из московских учительниц).При этом Путин признал, что у нас, как и во всем мире, есть много антипрививочников. Но посоветовал всем прислушиваться к специалистам, а не к тем, кто мало что понимает и пользуется слухами. Особенно поразила президента теория о всемирном заговоре:При этом даже неважно, искусственного или неискусственного происхождения вирус, отметил Путин — вопрос: как от этого защититься? Особенно людям из групп риска. "Это опасно, опасно для жизни, а прививка не опасна", — снова повторял президент, отметив, что он привился вакциной "Спутник V" (но одновременно рассказав про безопасность и высокие качества и других наших препаратов).Не были забыты и обычные темы прямых линий: инфраструктура и ЖКХ, мусорная реформа и газификация, рост цен и различные льготы. Путина любят критиковать за то, что ему приходится решать мелкие бытовые вопросы. Но президент все время подчеркивает, что прямая линия дает возможность собрать информацию о том, что волнует людей, какие у них есть проблемы, провести огромный по охвату социологический опрос. На одну решенную в прямом эфире президентом проблему приходятся тысячи подобных, которыми потом занимаются местные власти и федеральные ведомства. Причем под контролем и сверху, и снизу, со стороны общественников.А международной тематики в этот раз было совсем немного, зато ответы были далеко не формальными.Недавняя британская провокация около Крыма вызвала опасения, прозвучавшие в одном из вопросов: не стояли ли мы на пороге третьей мировой войны? Да нет, конечно, отрезал Путин, но сделал важное уточнение:При этом Путин подчеркнул, что нас беспокоят не только подобные провокации, но и другая, более фундаментальная вещь:Путин уже не первый раз напоминает Западу о наших красных линиях по украинскому вопросу — именно Западу, а не Киеву, который "отдал свою страну под полное внешнее управление":Однако Путин не приравнивает киевскую власть к украинскому народу. Наоборот, он снова — и очень подробно — объяснил свою позицию по русским и украинцам:Путин пообещал написать специальную статью на эту тему, еще раз подчеркнув, что не считает украинский народ недружественным: "Нет, ничего подобного. Мы — единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественно к нам". И раскритиковал проект закона о коренных народах, внесенный в Раду Зеленским, приравняв его к оружию массового поражения:Уже неоднократно Путин возвращается к теме единства русского и украинского народов — и понятно, что восстановление союза двуединого народа является для него важнейшей задачей. Но не в виде нового СССР — на эту тему Путин тоже высказался, назвав восстановление Союза бессмысленным, невозможным и даже нецелесообразным:Понятно, что президент имел в виду демографический рост в Средней Азии — в случае объединения с которой в "новый СССР" русские рискуют со временем оказаться в нем в меньшинстве. Это не отменяет ни необходимости строительства и укрепления Евразийского союза, ни восстановления исторического единства великороссов и малороссов, то есть русских и украинцев. Ведь это и об едином народе говорил Путин, заканчивая свою прямую линию:Источник: РИА Новости

россия

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2021

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прямая линия, владимир путин