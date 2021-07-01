https://uz.sputniknews.ru/20210701/samyy-melkiy-sled-dinozavra-obnarujili-v-kitae--foto-19499018.html
Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото
Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото
Следы нашли городе Цзыгун в провинции Сычуань. Считается, что это животное было размером с воробья. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T16:26+0500
2021-07-01T16:26+0500
2021-07-01T16:38+0500
в мире
динозавр
животные
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19499109_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2396c9cbbe343d166480a26a1db2676c.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Китае самые маленькие следы динозавров за всю историю науки.Их можно разглядеть на этой каменной плите. Всего на ней отпечаталось свыше 40 трехпалых следов длиной 10,2 миллиметра и шириной 9,6 миллиметра.По мнению ученых, отпечатки принадлежат граллаторам — эти животные были очень небольших размеров, всего 12 сантиметров. Как воробьи.Некоторые из следов на камне совсем крошечные. Ученые считают, что их оставили новорожденные динозавры.
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19499109_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_172119398c4e98b6183948e751f66291.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
динозавр, животные, китай
Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото
16:26 01.07.2021 (обновлено: 16:38 01.07.2021)
Следы нашли городе Цзыгун в провинции Сычуань. Считается, что это животное было размером с воробья.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Палеонтологи обнаружили
в Китае самые маленькие следы динозавров за всю историю науки.
Их можно разглядеть на этой каменной плите. Всего на ней отпечаталось свыше 40 трехпалых следов длиной 10,2 миллиметра и шириной 9,6 миллиметра.
По мнению ученых, отпечатки принадлежат граллаторам — эти животные были очень небольших размеров, всего 12 сантиметров. Как воробьи.
Некоторые из следов на камне совсем крошечные. Ученые считают, что их оставили новорожденные динозавры.