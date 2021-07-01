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Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото
Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото
Следы нашли городе Цзыгун в провинции Сычуань. Считается, что это животное было размером с воробья. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T16:26+0500
2021-07-01T16:38+0500
в мире
динозавр
животные
китай
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Китае самые маленькие следы динозавров за всю историю науки.Их можно разглядеть на этой каменной плите. Всего на ней отпечаталось свыше 40 трехпалых следов длиной 10,2 миллиметра и шириной 9,6 миллиметра.По мнению ученых, отпечатки принадлежат граллаторам — эти животные были очень небольших размеров, всего 12 сантиметров. Как воробьи.Некоторые из следов на камне совсем крошечные. Ученые считают, что их оставили новорожденные динозавры.
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динозавр, животные, китай

Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото

16:26 01.07.2021 (обновлено: 16:38 01.07.2021)
360
© СС0 / Unsplash / Fausto García-MenéndezДинозавр
Динозавр - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© СС0 / Unsplash / Fausto García-Menéndez
Следы нашли городе Цзыгун в провинции Сычуань. Считается, что это животное было размером с воробья.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Китае самые маленькие следы динозавров за всю историю науки.
Их можно разглядеть на этой каменной плите. Всего на ней отпечаталось свыше 40 трехпалых следов длиной 10,2 миллиметра и шириной 9,6 миллиметра.
По мнению ученых, отпечатки принадлежат граллаторам — эти животные были очень небольших размеров, всего 12 сантиметров. Как воробьи.
Некоторые из следов на камне совсем крошечные. Ученые считают, что их оставили новорожденные динозавры.
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