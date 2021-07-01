https://uz.sputniknews.ru/20210701/samyy-melkiy-sled-dinozavra-obnarujili-v-kitae--foto-19499018.html

Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото

Самый мелкий в мире след динозавра обнаружили в Китае — фото

Следы нашли городе Цзыгун в провинции Сычуань. Считается, что это животное было размером с воробья. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T16:26+0500

2021-07-01T16:26+0500

2021-07-01T16:38+0500

в мире

динозавр

животные

китай

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Китае самые маленькие следы динозавров за всю историю науки.Их можно разглядеть на этой каменной плите. Всего на ней отпечаталось свыше 40 трехпалых следов длиной 10,2 миллиметра и шириной 9,6 миллиметра.По мнению ученых, отпечатки принадлежат граллаторам — эти животные были очень небольших размеров, всего 12 сантиметров. Как воробьи.Некоторые из следов на камне совсем крошечные. Ученые считают, что их оставили новорожденные динозавры.

китай

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

динозавр, животные, китай