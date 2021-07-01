https://uz.sputniknews.ru/20210701/tachki-na-prokachku-uzauto-motors-zapuskaet-proizvodstvo-uluchshennyx-modeley-damas-i-labo-19503214.html
Тачки на прокачку: UzAuto Motors запускает производство улучшенных моделей Damas и Labo
Тачки на прокачку: UzAuto Motors запускает производство улучшенных моделей Damas и Labo
Стартовая цена за покупку усовершенствованного автомобиля Damas составит почти 78 млн сумов, а Labo будет стоить около 77 млн сумов. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T18:32+0500
2021-07-01T18:32+0500
2021-07-01T18:32+0500
общество
uzauto motors
автомобили
узавтопром
цена
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. UzAuto Motors запускает производство Damas и Labo новых модификаций с минимальными, но необходимыми изменениями. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. В компании заявили, что теперь на конвейер выйдут модели Damas в четырехместном исполнении, исключающие наличие третьего ряда сидений и модели Labo без бортов грузового отсека.Таким образом, стартовая цена за покупку усовершенствованного автомобиля Damas составит почти 78 млн сумов, а Labo будет стоить около 77 млн сумов. Отмечается, что данные автомобили производятся в соответствии с потребностями субъектов малого и среднего бизнеса. Договор о купли-продажи данных автомобилей можно будет заключать у официальных дилеров UzAuto Motors с 5 июля этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20191224/Avtoekspert-otsenil-perspektivy-novykh-modeley-ot-UzAuto-13099841.html
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uzauto motors, автомобили, узавтопром, цена
Тачки на прокачку: UzAuto Motors запускает производство улучшенных моделей Damas и Labo
Стартовая цена за покупку усовершенствованного автомобиля Damas составит почти 78 млн сумов, а Labo будет стоить около 77 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
UzAuto Motors запускает производство Damas и Labo новых модификаций с минимальными, но необходимыми изменениями. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия.
В компании заявили, что теперь на конвейер выйдут модели Damas в четырехместном исполнении, исключающие наличие третьего ряда сидений и модели Labo без бортов грузового отсека.
Таким образом, стартовая цена за покупку усовершенствованного автомобиля Damas составит почти 78 млн сумов, а Labo будет стоить около 77 млн сумов.
Отмечается, что данные автомобили производятся в соответствии с потребностями субъектов малого и среднего бизнеса. Договор о купли-продажи данных автомобилей можно будет заключать у официальных дилеров UzAuto Motors с 5 июля этого года.