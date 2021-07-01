https://uz.sputniknews.ru/20210701/uzbekistanskie-sportsmeny-poluchili-uje-62-litsenziy-dlya-uchastiya-v-tokiyskoy-olimpiade-19501203.html

Узбекистанские спортсмены получили уже 62 лицензий для участия в токийской Олимпиаде

Узбекистанские спортсмены получили уже 62 лицензий для участия в токийской Олимпиаде

По информации Алишера Никимбаева, сегодня, в четверг, также подведет итоги квалификации на Олимпиаду в Токио Международная федерация легкой атлетики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T17:08+0500

2021-07-01T17:08+0500

2021-07-01T19:41+0500

спорт

олимпийские игры в токио

спорстмены

делегация

узбекистанцы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Актив узбекистанской делегации пополнился 62 лицензиями, дающими право 67 спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом в своем Telegram-канале "Футболиум" сообщил спортивный обозреватель Алишер Никимбаев.По информации эксперта, Международная федерация легкой атлетики сегодня, в четверг, подведет итоги квалификации на токийскую Олимпиаду. В настоящее время лицензию уже получили семь легкоатлетов: Светлана Радзивил (прыжки в высоту), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Воронина (семиборье), Сухроб Ходжаев (метание молота), Дарья Резниченко (прыжки в длину), Роксана Худоярова (тройной прыжок) и Руслан Курбанов (тройной прыжок).Кроме того, в настоящее время лицензии уже получили 11 боксеров, два гребца на байдарках и каноэ, два велосипедиста, три фехтовальщика, две спортивные гимнастки, две художественные гимнастки, 11 дзюдоистов, два спортсмена по современному пятиборью, два спортсмена по академической гребле, один стрелок, два пловца, четыре тхэквондиста, четыре тяжелоатлета, один теннисист и восемь борцов, пояснил Никимбаев. Таким образом, в состав делегации из Узбекистана вошли 38 мужчин и 29 женщин, подытожил спортивный обозреватель.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/sbornaya-uzbekistana-po-xudojestvennoy-gimnastike-zavoevala-litsenziyu-na-olimpiadu-v-tokio-19173771.html

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олимпийские игры в токио, спорстмены, делегация, узбекистанцы, узбекистан