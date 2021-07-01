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https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-namanganskoy-oblasti-nachnut-aktivno-otkryvat-gostevye-doma-19499243.html
В Наманганской области начнут активно открывать гостевые дома
В Наманганской области начнут активно открывать гостевые дома
Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента Узбекистана и постановлением Кабинета министров республики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T16:07+0500
2021-07-01T16:31+0500
туризм
гостевые дома
министерство спорта
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники Министерства туризма и спорта провели разъяснительную работу по созданию семейных гостевых домов в Наманганской области, сообщает пресс-cлужба Минспорта. Рабочая группа во главе с замначальника Управления туризма и развития спортивной инфраструктуры Лолой Закирлаевой путем подворового обхода сел и районных махаллей Наманганской области организовала PR-кампанию, направленную на создание гостевых домов в данных местностях, а также развитие семейного предпринимательства.В министерстве отметили, что мероприятие осуществляется в соответствии с поручением президента Узбекистана в ходе его визита 18-19 февраля 2021 года в Наманганскую область, а также постановлением Кабмина "Об организации семейных гостевых домов".
https://uz.sputniknews.ru/20200806/Predprinimateli-poluchat-kompensatsiyu-na-stroitelstvo-gostevykh-domov-14719065.html
наманганская область
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гостевые дома, министерство спорта, наманганская область

В Наманганской области начнут активно открывать гостевые дома

16:07 01.07.2021 (обновлено: 16:31 01.07.2021)
247
© Sputnik / Наталья СеливерстоваДом для туристов
Дом для туристов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента Узбекистана и постановлением Кабинета министров республики.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники Министерства туризма и спорта провели разъяснительную работу по созданию семейных гостевых домов в Наманганской области, сообщает пресс-cлужба Минспорта.
Рабочая группа во главе с замначальника Управления туризма и развития спортивной инфраструктуры Лолой Закирлаевой путем подворового обхода сел и районных махаллей Наманганской области организовала PR-кампанию, направленную на создание гостевых домов в данных местностях, а также развитие семейного предпринимательства.
Интерьер семейного гостевого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2020
Туризм
Предприниматели получат компенсацию на строительство гостевых домов
6 августа 2020, 17:58
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В министерстве отметили, что мероприятие осуществляется в соответствии с поручением президента Узбекистана в ходе его визита 18-19 февраля 2021 года в Наманганскую область, а также постановлением Кабмина "Об организации семейных гостевых домов".
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