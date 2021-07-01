https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-namanganskoy-oblasti-nachnut-aktivno-otkryvat-gostevye-doma-19499243.html

В Наманганской области начнут активно открывать гостевые дома

В Наманганской области начнут активно открывать гостевые дома

Инициатива реализуется в соответствии с поручением президента Узбекистана и постановлением Кабинета министров республики. 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T16:07+0500

2021-07-01T16:07+0500

2021-07-01T16:31+0500

туризм

гостевые дома

министерство спорта

наманганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/905/81/9058124_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_5a6ef84f3ddbc1d58e98388d807bc45f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники Министерства туризма и спорта провели разъяснительную работу по созданию семейных гостевых домов в Наманганской области, сообщает пресс-cлужба Минспорта. Рабочая группа во главе с замначальника Управления туризма и развития спортивной инфраструктуры Лолой Закирлаевой путем подворового обхода сел и районных махаллей Наманганской области организовала PR-кампанию, направленную на создание гостевых домов в данных местностях, а также развитие семейного предпринимательства.В министерстве отметили, что мероприятие осуществляется в соответствии с поручением президента Узбекистана в ходе его визита 18-19 февраля 2021 года в Наманганскую область, а также постановлением Кабмина "Об организации семейных гостевых домов".

https://uz.sputniknews.ru/20200806/Predprinimateli-poluchat-kompensatsiyu-na-stroitelstvo-gostevykh-domov-14719065.html

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гостевые дома, министерство спорта, наманганская область