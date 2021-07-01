https://uz.sputniknews.ru/20210701/v-tatarstane-zaderjan-glavar-zvena-terroristicheskoy-organizatsii-19496191.html

В Татарстане задержан главарь звена террористической организации

В Татарстане задержан главарь звена террористической организации

Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-01T14:19+0500

2021-07-01T14:19+0500

2021-07-01T16:37+0500

россия

татарстан

террористы

фсб россии

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/07/15550281_0:53:1619:964_1920x0_80_0_0_1f60e96d94beda38cdd182079c110886.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям".При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Кадры спецоперации публикует ФСБ.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.

https://uz.sputniknews.ru/20180417/kadry-zaderzhaniya-terroristov-igil-7980423.html

россия

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

татарстан, террористы, фсб россии, задержание