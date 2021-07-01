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В Татарстане задержан главарь звена террористической организации
В Татарстане задержан главарь звена террористической организации
Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T14:19+0500
2021-07-01T16:37+0500
россия
татарстан
террористы
фсб россии
задержание
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям".При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Кадры спецоперации публикует ФСБ.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
https://uz.sputniknews.ru/20180417/kadry-zaderzhaniya-terroristov-igil-7980423.html
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татарстан, террористы, фсб россии, задержание

В Татарстане задержан главарь звена террористической организации

14:19 01.07.2021 (обновлено: 16:37 01.07.2021)
180
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям".
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Силовики задержали в Татарстане главаря регионального звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Мужчина вербовал в ряды боевиков российских мусульман и распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям".
При обысках у него изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Кадры спецоперации публикует ФСБ.
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.
Спецоперация ФСБ против террористической ячейки в Ростовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2018
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