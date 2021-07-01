Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"

В пункте вакцинации от COVID-19, расположенном на территории ТЦ "Садовод" в Москве, мигрантов прививают российским препаратом "Спутник Лайт."
В пункте вакцинации от COVID-19, расположенном на территории ТЦ "Садовод" в Москве, мигрантов прививают российским препаратом "Спутник Лайт."
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Медицинский работник прививает мигранта от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".
Медицинский работник прививает мигранта от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".
Прививочная кампания российским препаратом "Спутник Лайт" в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Прививочная кампания российским препаратом "Спутник Лайт" в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
В Москве в пункте вакцинации от COVID-19 мигрантам измеряют температуру тела перед прививкой российским препаратом "Спутник Лайт".
В Москве в пункте вакцинации от COVID-19 мигрантам измеряют температуру тела перед прививкой российским препаратом "Спутник Лайт".
Процесс ввода российской вакцины "Спутник Лайт" мигранту на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Процесс ввода российской вакцины "Спутник Лайт" мигранту на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Мигранты в очереди на пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".
Мигранты в очереди на пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".
Российская вакцина "Спутник Лайт" против коронавируса.
Российская вакцина "Спутник Лайт" против коронавируса.
Мигранты стоят около пункта вакцинации против коронавируса на территории ТЦ "Садовод".
Мигранты стоят около пункта вакцинации против коронавируса на территории ТЦ "Садовод".
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".