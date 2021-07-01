Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20210701/vaktsinatsiya-migrantov-v-moskve-startovala-privivochnaya-kampaniya-preparatom-sputnik-layt-19494849.html
Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
В столице России на территории ТЦ "Садовод" 29 июня началась вакцинация трудовых мигрантов российским однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт". Смотрите в... 01.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-01T14:17+0500
2021-07-01T14:17+0500
фото
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494695_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_a1211d08f02002745d16bcbcf7af0a96.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494695_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_6850bfd13c3f76271cc7347528fd47b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , фото

Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"

14:17 01.07.2021
54
В столице России на территории ТЦ "Садовод" 29 июня началась вакцинация трудовых мигрантов российским однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт". Смотрите в нашей фотоленте, как проходит прививочная кампания.
© Виталий Белоусов

В пункте вакцинации от COVID-19, расположенном на территории ТЦ "Садовод" в Москве, мигрантов прививают российским препаратом "Спутник Лайт."

В пункте вакцинации от COVID-19, расположенном на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве, мигрантов прививают российским препаратом &quot;Спутник Лайт.&quot; - Sputnik Узбекистан
1/14
© Виталий Белоусов

В пункте вакцинации от COVID-19, расположенном на территории ТЦ "Садовод" в Москве, мигрантов прививают российским препаратом "Спутник Лайт."

© Виталий Белоусов

Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину &quot;Спутник Лайт&quot; на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
2/14
© Виталий Белоусов

Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Мигранты в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
3/14
© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

Медицинский работник прививает мигранта от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

Медицинский работник прививает мигранта от COVID-19 российским препаратом &quot;Спутник Лайт&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/14
© Виталий Белоусов

Медицинский работник прививает мигранта от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

© Виталий Белоусов

Прививочная кампания российским препаратом "Спутник Лайт" в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Прививочная кампания российским препаратом &quot;Спутник Лайт&quot; в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
5/14
© Виталий Белоусов

Прививочная кампания российским препаратом "Спутник Лайт" в пункте вакцинации от коронавируса на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
6/14
© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

В Москве в пункте вакцинации от COVID-19 мигрантам измеряют температуру тела перед прививкой российским препаратом "Спутник Лайт".

В Москве в пункте вакцинации от COVID-19 мигрантам измеряют температуру тела перед прививкой российским препаратом &quot;Спутник Лайт&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/14
© Виталий Белоусов

В Москве в пункте вакцинации от COVID-19 мигрантам измеряют температуру тела перед прививкой российским препаратом "Спутник Лайт".

© Виталий Белоусов

Процесс ввода российской вакцины "Спутник Лайт" мигранту на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Процесс ввода российской вакцины &quot;Спутник Лайт&quot; мигранту на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
8/14
© Виталий Белоусов

Процесс ввода российской вакцины "Спутник Лайт" мигранту на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ &quot;Садовод&quot; в Москве. - Sputnik Узбекистан
9/14
© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод" в Москве.

© Виталий Белоусов

Мигранты в очереди на пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

Мигранты в очереди на пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом &quot;Спутник Лайт&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Виталий Белоусов

Мигранты в очереди на пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

© Виталий БелоусовМигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве - Sputnik Узбекистан
11/14
© Виталий Белоусов
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве
© Виталий Белоусов

Российская вакцина "Спутник Лайт" против коронавируса.

Российская вакцина &quot;Спутник Лайт&quot; против коронавируса. - Sputnik Узбекистан
12/14
© Виталий Белоусов

Российская вакцина "Спутник Лайт" против коронавируса.

© Виталий Белоусов

Мигранты стоят около пункта вакцинации против коронавируса на территории ТЦ "Садовод".

Мигранты стоят около пункта вакцинации против коронавируса на территории ТЦ &quot;Садовод&quot;. - Sputnik Узбекистан
13/14
© Виталий Белоусов

Мигранты стоят около пункта вакцинации против коронавируса на территории ТЦ "Садовод".

© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом &quot;Спутник Лайт&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/14
© Виталий Белоусов

Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт".

000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:42Детям из семей "железной тетради" помогут собраться в школу
14:23"Как апокалипсис": во Франции выпало 60 сантиметров града — видео
14:19В Татарстане задержан главарь звена террористической организации
14:17Вакцинация мигрантов: в Москве стартовала прививочная кампания препаратом "Спутник Лайт"
13:36Видео: ракета "Союз" с космическим кораблем-грузовиком стартовала к МКС
13:32Узбекистанцы помогут обнаружить нарушения в землепользовании
13:21В Узбекистан прибудет президент Афганистана
13:11Контакт-центр UzAirways заработал ежедневно 24 часа в сутки
13:05В России стартовало онлайн-голосование фотоконкурса имени Андрея Стенина
12:29Заместители министров иностранных дел стран ЦА обсудили безопасность в регионе
12:12Узбекистан впервые посетит премьер-министр Пакистана Имран Хан
11:53Финские образовательные технологии начнут применять в Узбекистане
11:06Студентам начнут выдавать образовательные кредиты на 7 лет по ставке ЦБ
11:03Сборная Узбекистана заняла второе место на Кубке мира по конному спорту
10:31"Заключить стратегическое соглашение": на чем взлетит украинский авиапром
10:07Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу
09:46Путин о мировом заговоре, третьей мировой войне и едином русском народе
09:27Школьный учитель требовал у отца абитуриента $4000 за поступление в вуз
ВчераМирзиёев пообещал сделать все, чтобы поднять молодежь на высокий уровень
ВчераКак мигрантам из Узбекистана привиться от коронавируса в Москве и кто за это заплатит