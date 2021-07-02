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Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно
Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно
Главный тренер сборной России по футболу обещал не принимать эмоциональных решений в вопросе о своей отставке. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T16:36+0500
2021-07-02T16:36+0500
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футбол
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причину поражения своих подопечных на Чемпионате Европы. По его словам, на исход выступления повлиял перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии, передает РИА Новости.Напомним, сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе. С начала турнира футболисты выиграли лишь один раз и дважды - проиграли.По словам главного тренера российской сборной, тренерский штаб не видел команду десять месяцев перед турниром Европы. "Когда 10 месяцев игроков не видел, вдруг они приехали, и ты четко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась. Это был первый звонок к тому, что нас ждет. И мы должны были сделать выводы", – отметил Черчесов.Главный тренер сборной России по футболу также прокомментировал слухи о своей возможной отставке. "Эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать… как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим", - заявил Черчесов.
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сборная, чемпионат, футбол

Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно

16:36 02.07.2021
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© Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкМатч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Главный тренер сборной России по футболу обещал не принимать эмоциональных решений в вопросе о своей отставке.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причину поражения своих подопечных на Чемпионате Европы. По его словам, на исход выступления повлиял перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии, передает РИА Новости.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе. С начала турнира футболисты выиграли лишь один раз и дважды - проиграли.
Мы потихонечку выстраивали команду. И команда к дню "икс" была на том уровне, на котором вы все видели. У велосипедистов есть выражение "набрать наглый ход". Вот, команда набрала наглый ход… и мы отбор прошли на том ходу, который набрали. Чемпионат Европы должен был состояться год назад. И, возможно, этот наглый ход остановился.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. - Sputnik Узбекистан
Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России по футболу
По словам главного тренера российской сборной, тренерский штаб не видел команду десять месяцев перед турниром Европы.
"Когда 10 месяцев игроков не видел, вдруг они приехали, и ты четко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась. Это был первый звонок к тому, что нас ждет. И мы должны были сделать выводы", – отметил Черчесов.
Главный тренер сборной России по футболу также прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
"Эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать… как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим", - заявил Черчесов.
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