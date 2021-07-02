https://uz.sputniknews.ru/20210702/cherchesov-o-svoey-otstavke-ya-vypolnyayu-rol-kotoruyu-vypolnyat-nujno-pravilno-19518675.html

Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно

Черчесов о своей отставке: я выполняю роль, которую выполнять нужно правильно

Главный тренер сборной России по футболу обещал не принимать эмоциональных решений в вопросе о своей отставке. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T16:36+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Главный тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал причину поражения своих подопечных на Чемпионате Европы. По его словам, на исход выступления повлиял перенос Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии, передает РИА Новости.Напомним, сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе. С начала турнира футболисты выиграли лишь один раз и дважды - проиграли.По словам главного тренера российской сборной, тренерский штаб не видел команду десять месяцев перед турниром Европы. "Когда 10 месяцев игроков не видел, вдруг они приехали, и ты четко понимаешь, что это абсолютно другие ощущения. Вроде игроки те же, а ситуация поменялась. Это был первый звонок к тому, что нас ждет. И мы должны были сделать выводы", – отметил Черчесов.Главный тренер сборной России по футболу также прокомментировал слухи о своей возможной отставке. "Эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я роль выполняю, которую выполнять надо правильно. Чтобы к чему-то прийти, нужно сначала успокоиться. В отставку подавать или не подавать… как мы решали, мог я эту должность выполнять или нет, так и здесь мы вместе решим", - заявил Черчесов.

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