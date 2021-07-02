https://uz.sputniknews.ru/20210702/jivodyorstvo-v-zooparke-nukusa-chto-pokazalo-rassledovanie-19515947.html
Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
На днях защитники животных всерьез обеспокоились обстановкой в частном зоопарке "Истиклол". Отмечалось, что зверей намеренно оставляли в жару без воды. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:52+0500
2021-07-02T14:52+0500
2021-07-02T14:54+0500
общество
животные
нукус
зоопарк
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Экологическая партия совместно с Советом Каракалпакстана, Нукусской городской инспекцией по экологии и охране окружающей среды провела проверку в частном зоопарке "Истиклол".На днях в соцсетях распространилось видео с медведем, жадно пьющим грязную воду, которой его обливает работник.Ролик вызвал широкий общественный резонанс: большинство пользователей обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными.Проверка показала, что в зоопарке и правда имеются нарушения условий содержания птиц и зверей.Специалистам по ремонту клеток, где заперты животные, а также директору учреждения дали указание устранить все недостатки максимально быстро.Экологическая партия Узбекистана взяла ситуацию под свой контроль.
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животные, нукус, зоопарк
Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
14:52 02.07.2021 (обновлено: 14:54 02.07.2021)
На днях защитники животных всерьез обеспокоились обстановкой в частном зоопарке "Истиклол". Отмечалось, что зверей намеренно оставляли в жару без воды.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Экологическая партия совместно с Советом Каракалпакстана, Нукусской городской инспекцией по экологии и охране окружающей среды провела проверку в частном зоопарке "Истиклол".
На днях в соцсетях распространилось видео с медведем, жадно пьющим грязную воду, которой его обливает работник.
Ролик вызвал широкий общественный резонанс: большинство пользователей обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными.
"Разве дети, идущие в частный зоопарк, не вырастают, думая, что с животными нужно обращаться именно так? Частный зоопарк должен быть немедленно закрыт", — писали активисты.
Проверка показала, что в зоопарке и правда имеются нарушения условий содержания птиц и зверей.
Специалистам по ремонту клеток, где заперты животные, а также директору учреждения дали указание устранить все недостатки максимально быстро.
Экологическая партия Узбекистана взяла ситуацию под свой контроль.