https://uz.sputniknews.ru/20210702/jivodyorstvo-v-zooparke-nukusa-chto-pokazalo-rassledovanie-19515947.html

Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка

Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка

На днях защитники животных всерьез обеспокоились обстановкой в частном зоопарке "Истиклол". Отмечалось, что зверей намеренно оставляли в жару без воды. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Экологическая партия совместно с Советом Каракалпакстана, Нукусской городской инспекцией по экологии и охране окружающей среды провела проверку в частном зоопарке "Истиклол".На днях в соцсетях распространилось видео с медведем, жадно пьющим грязную воду, которой его обливает работник.Ролик вызвал широкий общественный резонанс: большинство пользователей обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными.Проверка показала, что в зоопарке и правда имеются нарушения условий содержания птиц и зверей.Специалистам по ремонту клеток, где заперты животные, а также директору учреждения дали указание устранить все недостатки максимально быстро.Экологическая партия Узбекистана взяла ситуацию под свой контроль.

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животные, нукус, зоопарк