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Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка
На днях защитники животных всерьез обеспокоились обстановкой в частном зоопарке "Истиклол". Отмечалось, что зверей намеренно оставляли в жару без воды. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:52+0500
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общество
животные
нукус
зоопарк
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Экологическая партия совместно с Советом Каракалпакстана, Нукусской городской инспекцией по экологии и охране окружающей среды провела проверку в частном зоопарке "Истиклол".На днях в соцсетях распространилось видео с медведем, жадно пьющим грязную воду, которой его обливает работник.Ролик вызвал широкий общественный резонанс: большинство пользователей обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными.Проверка показала, что в зоопарке и правда имеются нарушения условий содержания птиц и зверей.Специалистам по ремонту клеток, где заперты животные, а также директору учреждения дали указание устранить все недостатки максимально быстро.Экологическая партия Узбекистана взяла ситуацию под свой контроль.
нукус
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животные, нукус, зоопарк

Живодёрство в зоопарке Нукуса: что показала проверка

14:52 02.07.2021 (обновлено: 14:54 02.07.2021)
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© СС0 / Unsplash / Mika BrandtМедведь
Медведь - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© СС0 / Unsplash / Mika Brandt
На днях защитники животных всерьез обеспокоились обстановкой в частном зоопарке "Истиклол". Отмечалось, что зверей намеренно оставляли в жару без воды.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Экологическая партия совместно с Советом Каракалпакстана, Нукусской городской инспекцией по экологии и охране окружающей среды провела проверку в частном зоопарке "Истиклол".
На днях в соцсетях распространилось видео с медведем, жадно пьющим грязную воду, которой его обливает работник.
Ролик вызвал широкий общественный резонанс: большинство пользователей обвинили зоопарк в жестоком обращении с животными.
"Разве дети, идущие в частный зоопарк, не вырастают, думая, что с животными нужно обращаться именно так? Частный зоопарк должен быть немедленно закрыт", — писали активисты.
Проверка показала, что в зоопарке и правда имеются нарушения условий содержания птиц и зверей.
Специалистам по ремонту клеток, где заперты животные, а также директору учреждения дали указание устранить все недостатки максимально быстро.
Экологическая партия Узбекистана взяла ситуацию под свой контроль.
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