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Пассажирский автобус попал в ДТП под Самаркандом — два человека погибли
Пассажирский автобус попал в ДТП под Самаркандом — два человека погибли
Авария произошла в Пайарыкском районе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РУз. Следствие продолжается. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T21:59+0500
2021-07-02T21:59+0500
происшествия
дтп
самаркандская область
автобус
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Под Самаркандом два человека погибли во время ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба областного УВД. По информации силового ведомства, инцидент произошел накануне в Пайарыкском районе. Общественный транспорт следовал по маршруту "Джизак – Гагарин – Самарканд – Пайарык". Однако на встречную полосу внезапно выехал Damas на большой скорости.В результате сильного столкновения легковой автомобиль получил значительные повреждения, а пассажирский автобус перевернулся. На месте аварии погибли два человека, находившиеся в Damas.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РУз. Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20201228/Esche-odno-DTP-v-Samarkande-perevernulsya-passazhirskiy-avtobus--est-postradavshiy-15688178.html
самаркандская область
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дтп, самаркандская область, автобус

Пассажирский автобус попал в ДТП под Самаркандом — два человека погибли

21:59 02.07.2021
1968
© УВД Самаркандской областиВ ДТП под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус
В ДТП под Самаркандом перевернулся пассажирский автобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© УВД Самаркандской области
Авария произошла в Пайарыкском районе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РУз. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Под Самаркандом два человека погибли во время ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба областного УВД.
По информации силового ведомства, инцидент произошел накануне в Пайарыкском районе. Общественный транспорт следовал по маршруту "Джизак – Гагарин – Самарканд – Пайарык". Однако на встречную полосу внезапно выехал Damas на большой скорости.
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28 декабря 2020, 09:57
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В результате сильного столкновения легковой автомобиль получил значительные повреждения, а пассажирский автобус перевернулся. На месте аварии погибли два человека, находившиеся в Damas.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 УК РУз. Следствие продолжается.
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