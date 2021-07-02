https://uz.sputniknews.ru/20210702/pod-tashkentom-predotvraschena-nezakonnaya-prodaja-zemelnogo-uchastka-za-450-tysyach-19522117.html

Под Ташкентом предотвращена незаконная продажа земельного участка за $450 тысяч

Под Ташкентом предотвращена незаконная продажа земельного участка за $450 тысяч

На выделенной территории планировалось возвести водно-туристическую базу для отдыха. В ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был пойман с... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T20:59+0500

2021-07-02T20:59+0500

2021-07-02T21:36+0500

общество

незаконное изъятие земли

мвд узбекистана

хокимият

коррупция

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили незаконную продажу земельного участка в Бостанлыкском районе, сообщает пресс-служба хокимията Ташкентской области.По данным администрации, мужчина через своих знакомых подготовил необходимые кадастровые документы на застройку свободного участка земли площадью 80 га стоимостью $450 тысяч. На выделенной территории планировалось возвести водно-туристическую базу для отдыха. За свои услуги он попросил внести аванс в размере $20 тысяч.В ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленник был пойман с поличным во время передачи залоговой суммы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "дача взятки". Ведется расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20201223/V-Uzbekistane-prodan-zemelnyy-uchastok-za-basnoslovnye-dengi-15663419.html

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незаконное изъятие земли, мвд узбекистана, хокимият, коррупция, ташкентская область