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Примут ли страны ЦА около девяти тысяч афганцев — мнение эксперта
Примут ли страны ЦА около девяти тысяч афганцев — мнение эксперта
Смотрите интервью с бывшим руководителем одной из израильских спецслужб Яковом Кедми, в котором он расскажет, готовы ли Таджикистан, Казахстан и Узбекистан... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T22:22+0500
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В Афганистане активно наступают боевики запрещенного в России и ряде других стран движения "Талибан". Террористам удалось за полтора месяца почти вдвое увеличить зону контроля. В настоящее время США и страны НАТО приступили к активному выводу своих войск с афганской территории. Смотрите интервью с бывшим руководителем одной из израильских спецслужб Яковом Кедми, в котором он расскажет, готовы ли Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам в ходе их кампании, и, когда, по его мнению, завершится конфликт в Афганистане.
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Примут ли страны ЦА около девяти тысяч афганцев — мнение эксперта

22:22 02.07.2021
3685
© Sputnik
Смотрите интервью с бывшим руководителем одной из израильских спецслужб Яковом Кедми, в котором он расскажет, готовы ли Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам в ходе их кампании.
В Афганистане активно наступают боевики запрещенного в России и ряде других стран движения "Талибан". Террористам удалось за полтора месяца почти вдвое увеличить зону контроля.
В настоящее время США и страны НАТО приступили к активному выводу своих войск с афганской территории.
Смотрите интервью с бывшим руководителем одной из израильских спецслужб Яковом Кедми, в котором он расскажет, готовы ли Таджикистан, Казахстан и Узбекистан принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам в ходе их кампании, и, когда, по его мнению, завершится конфликт в Афганистане.
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