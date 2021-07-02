https://uz.sputniknews.ru/20210702/samarkandskie-strausy-ustroili-zabeg-po-proezjey-chasti--video-19507590.html
Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео
Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео
Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T09:29+0500
2021-07-02T09:29+0500
2021-07-02T10:49+0500
общество
птицы
страусы
самаркандская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В соцсетях распространилось необычное видео: три страуса бегут по дороге, будто бы соревнуясь друг с другом.Ролик был снят в городе Каттакурган Самаркандской области. Многие жители удивились, откуда взялись птицы средь бела дня. Как сообщили в хокимияте, сейчас в городе активно реализуется госпограмма "Каждая семья — предприниматель". В рамках этой программы более 10 субъектов предпринимательства разводят африканских страусов.
https://uz.sputniknews.ru/20190424/Chernye-afrikanskie-strausy-v-Uzbekistane-spetsialnyy-reportazh-s-fermy-11343073.html
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птицы, страусы, самаркандская область, узбекистан
Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео
09:29 02.07.2021 (обновлено: 10:49 02.07.2021)
Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В соцсетях распространилось необычное видео: три страуса бегут по дороге, будто бы соревнуясь друг с другом.
Ролик был снят в городе Каттакурган Самаркандской области.
Многие жители удивились, откуда взялись птицы средь бела дня. Как сообщили
в хокимияте, сейчас в городе активно реализуется госпограмма "Каждая семья — предприниматель".
В рамках этой программы более 10 субъектов предпринимательства разводят африканских страусов.
"Предприниматели, заинтересованные в страусоводстве, могут приехать в город и купить большое количество африканских страусов, которые так быстро бегают", — добавили в администрации.