https://uz.sputniknews.ru/20210702/samarkandskie-strausy-ustroili-zabeg-po-proezjey-chasti--video-19507590.html

Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео

Самаркандские страусы сыграли "в догонялки" на проезжей части — видео

Ситуацию уже прокомментировали в городской администрации. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T09:29+0500

2021-07-02T09:29+0500

2021-07-02T10:49+0500

общество

птицы

страусы

самаркандская область

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В соцсетях распространилось необычное видео: три страуса бегут по дороге, будто бы соревнуясь друг с другом.Ролик был снят в городе Каттакурган Самаркандской области. Многие жители удивились, откуда взялись птицы средь бела дня. Как сообщили в хокимияте, сейчас в городе активно реализуется госпограмма "Каждая семья — предприниматель". В рамках этой программы более 10 субъектов предпринимательства разводят африканских страусов.

https://uz.sputniknews.ru/20190424/Chernye-afrikanskie-strausy-v-Uzbekistane-spetsialnyy-reportazh-s-fermy-11343073.html

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птицы, страусы, самаркандская область, узбекистан