https://uz.sputniknews.ru/20210702/ushel-iz-jizni-narodnyy-artist-sssr-nikolay-slichenko-19521624.html

Ушел из жизни худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Ушел из жизни худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Народный артист СССР, известный певец и талантливый актер скончался на 87-м году. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T20:21+0500

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россия

николай сличенко

народный артист ссср

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра. Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн". В 1972-м окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а уже в 1977-м возглавил коллектив театра.За время своего руководства он поставил спектакли "Огненные кони" и "Птицам нужно небо" Ром-Лебедева, "Непоклонов" Николая Мирошниченко, "Братья" Зота Тоболкина, "Живой труп" Льва Толстого, "Графиня-цыганка" Петра Градова, "Принцесса Кристана" Анастасии Петровой.К тому же Сличенко снимался в кино. Первую роль он получил в картине Леонида Лукова "Олеко Дундич" (1958), где сыграл цыгана. Затем его фильмография пополнилась кинолентами "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Весенняя фантазия" (1964). Известность ему принес фильм Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке" (1967), в котором он исполнил роль Петри Бессарабца, красного кавалериста. В 1998 году актер также снялся в фильме "Военно-полевой романс".С 1950-х годов Сличенко выступал в театре с цыганскими песнями и романсами. В последующем его репертуар пополнили русские песни и романсы: "Ручеек", "Гитара семиструнная", "Очи черные" и другие.

россия

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николай сличенко, народный артист ссср