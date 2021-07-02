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Ушел из жизни худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
20:21 02.07.2021 (обновлено: 21:34 02.07.2021)
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© Sputnik / Виталий БелоусовНиколай Алексеевич Сличенко (1934—2021), актёр, театральный режиссёр, певец, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, художественный руководитель театра Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн"
© Sputnik / Виталий Белоусов
Народный артист СССР, известный певец и талантливый актер скончался на 87-м году.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.
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"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР", - информируется в послании на сайте театра.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн". В 1972-м окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а уже в 1977-м возглавил коллектив театра.
За время своего руководства он поставил спектакли "Огненные кони" и "Птицам нужно небо" Ром-Лебедева, "Непоклонов" Николая Мирошниченко, "Братья" Зота Тоболкина, "Живой труп" Льва Толстого, "Графиня-цыганка" Петра Градова, "Принцесса Кристана" Анастасии Петровой.
© Sputnik / РИА НовостиКадр из документального фильма "Николай Сличенко".
Кадр из документального фильма "Николай Сличенко".
© Sputnik / РИА Новости
К тому же Сличенко снимался в кино. Первую роль он получил в картине Леонида Лукова "Олеко Дундич" (1958), где сыграл цыгана. Затем его фильмография пополнилась кинолентами "Трудное счастье" (1958), "В дождь и в солнце" (1960), "Весенняя фантазия" (1964). Известность ему принес фильм Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке" (1967), в котором он исполнил роль Петри Бессарабца, красного кавалериста. В 1998 году актер также снялся в фильме "Военно-полевой романс".
© Sputnik / Юрий АбрамочкинМосковский музыкально-драматический театр "Ромэн". Сцена из спектакля "Здравствуй, Пушкин!".
Московский музыкально-драматический театр "Ромэн". Сцена из спектакля "Здравствуй, Пушкин!".
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
С 1950-х годов Сличенко выступал в театре с цыганскими песнями и романсами. В последующем его репертуар пополнили русские песни и романсы: "Ручеек", "Гитара семиструнная", "Очи черные" и другие.