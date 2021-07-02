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В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"
В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"
Украинский авиапром проявляет интерес к сотрудничеству с Узбекистаном. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T11:58+0500
2021-07-02T13:26+0500
общество
самолет
ташкентский механический завод
тапоич
украина
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. АО "Ташкентский механический завод" (ТМЗ) планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП "Антонов".Гендиректор ТМЗ Зафар Исоков, генеральный конструктор ГП "Антонов" Александр Двейрин и руководство инвестиционной компании Welfare Investment Alliance в Ташкенте обсудили вопросы сотрудничества в сфере авиастроения.Стороны согласовали дорожную карту и договорились о создании рабочей группы специалистов, которые детально изучат технологический потенциал ташкентского завода и возможности организации производства деталей и узлов самолетов по заказу ГП "Антонов".Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. В январе 2014-го завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.В декабре 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ. Глава государства признал, что в свое время узбекская сторона "своими руками" закрыла авиационное производство в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20201204/U-menya-est-mechta---vse-eto-vozrodit-Mirziev-o-sudbe-TAPOiCh-15536366.html
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самолет, ташкентский механический завод, тапоич, украина, шавкат мирзиёев

В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"

11:58 02.07.2021 (обновлено: 13:26 02.07.2021)
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© Sputnik / Сергей МамонтовИспытательный цех предприятия "Серийный завод "АНТОНОВ" (ГП Киевский авиационный завод "Авиант"), филиал компании ГП "Антонов", где налажено серийное производство самолетов "Антонов"
Испытательный цех предприятия Серийный завод АНТОНОВ (ГП Киевский авиационный завод Авиант), филиал компании ГП Антонов, где налажено серийное производство самолетов Антонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Украинский авиапром проявляет интерес к сотрудничеству с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. АО "Ташкентский механический завод" (ТМЗ) планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП "Антонов".
Гендиректор ТМЗ Зафар Исоков, генеральный конструктор ГП "Антонов" Александр Двейрин и руководство инвестиционной компании Welfare Investment Alliance в Ташкенте обсудили вопросы сотрудничества в сфере авиастроения.
© ТМЗ
АО Ташкентский механический завод планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП Антонов - Sputnik Узбекистан
1/3
© ТМЗ
© ТМЗ
АО Ташкентский механический завод планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП Антонов - Sputnik Узбекистан
2/3
© ТМЗ
© ТМЗ
АО Ташкентский механический завод планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП Антонов - Sputnik Узбекистан
3/3
© ТМЗ
1/3
© ТМЗ
2/3
© ТМЗ
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© ТМЗ

"Обсуждены перспективы экспорта ранее произведенной продукции и возможности расширения выпуска на базе ТМЗ деталей и узлов для современных самолетов путем организации промышленной кооперации с ГП "Антонов" и другими промышленными предприятиями Украины", — сообщили в пресс-службе ТМЗ.

Стороны согласовали дорожную карту и договорились о создании рабочей группы специалистов, которые детально изучат технологический потенциал ташкентского завода и возможности организации производства деталей и узлов самолетов по заказу ГП "Антонов".
Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области.
На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70.
В январе 2014-го завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76.
Стенд компании ТАПОиЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2020
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4 декабря 2020, 16:03
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В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.
В декабре 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ.
Глава государства признал, что в свое время узбекская сторона "своими руками" закрыла авиационное производство в стране.
Военное прошлое завода ТАПОиЧ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2020
Общество
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ
9 мая 2020, 14:37
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