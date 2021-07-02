https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-tashkente-xotyat-postavlyat-aviakomplektuyuschie-dlya-ukrainskogo-gp-antonov-19510797.html

В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"

В Ташкенте хотят поставлять авиадетали для украинского ГП "Антонов"

Украинский авиапром проявляет интерес к сотрудничеству с Узбекистаном. 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T11:58+0500

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2021-07-02T13:26+0500

общество

самолет

ташкентский механический завод

тапоич

украина

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. АО "Ташкентский механический завод" (ТМЗ) планирует наладить выпуск авиационных комплектующих для украинского ГП "Антонов".Гендиректор ТМЗ Зафар Исоков, генеральный конструктор ГП "Антонов" Александр Двейрин и руководство инвестиционной компании Welfare Investment Alliance в Ташкенте обсудили вопросы сотрудничества в сфере авиастроения.Стороны согласовали дорожную карту и договорились о создании рабочей группы специалистов, которые детально изучат технологический потенциал ташкентского завода и возможности организации производства деталей и узлов самолетов по заказу ГП "Антонов".Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 году из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. В январе 2014-го завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. В настоящее время основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.В декабре 2020 года глава республики Шавкат Мирзиёев заявлял, что Ташкент и Москва обсуждают вопрос восстановления работы ТАПОиЧ. Глава государства признал, что в свое время узбекская сторона "своими руками" закрыла авиационное производство в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20201204/U-menya-est-mechta---vse-eto-vozrodit-Mirziev-o-sudbe-TAPOiCh-15536366.html

https://uz.sputniknews.ru/20200509/Tyl--frontu-boevoy-put-zavoda-TAPOiCh-14095890.html

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самолет, ташкентский механический завод, тапоич, украина, шавкат мирзиёев