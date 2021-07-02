Экономика
В ЦБ озвучили средние цены на недвижимость в регионах Узбекистана
12:43 02.07.2021 (обновлено: 12:46 02.07.2021)
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© Sputnik / Андрей Попов/
Рынок недвижимости как альтернативный источник получения доходов стал более высокодоходным источником вложений для предпринимателей и населения.
ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. В Узбекистана провели исследования рынка недвижимости и обнародовали его результаты. С апреля по июнь этого года в Узбекистане по договорам купли-продажи жилья было заключено на 38 процентов больше сделок, чем за январь-март. Примерно треть из них приходится на Ташкент.
Вместе с тем жилье на вторичном рынке подорожало. Предварительные результаты за II квартал текущего года показали, что цены в среднем по республике выросли на 5,72 процента по отношению к предыдущему кварталу.
Средние цены на недвижимость в регионах Узбекистана (тыс. сум за кв. метр)
© Расчёты автора на основе данных сайтов-платформ по недвижимости uybor.uz и olx.uzСредние цены на недвижимость в регионах Узбекистана
Средние цены на недвижимость в регионах Узбекистана
© Расчёты автора на основе данных сайтов-платформ по недвижимости uybor.uz и olx.uz
По мнению экспертов, в условиях относительной стабилизации валютного курса рынок недвижимости как альтернативный источник получения доходов стал более высокодоходным источником вложений для предпринимателей и населения.
Соотношение средней цены на недвижимость в столице Узбекистана к ВВП на душу населения составляет 12%. Это третий самый высокий показатель после Москвы (Россия) – 15,8% и Бишкека (Кыргызстан) – 13,4%.
Средние цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в городах в мае-июне 2021 года
© Worldbank.org (ВВП на душу населения по ППС), numbeo.com (средние цены на жильё)Средние цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в городах в мае-июне 2021 года
Средние цены на жилую недвижимость на вторичном рынке в городах в мае-июне 2021 года
© Worldbank.org (ВВП на душу населения по ППС), numbeo.com (средние цены на жильё)
В ЦБ отметили, что несмотря на относительно высокий уровень цен на недвижимость в столице, цены на рынке жилья за последний год формировались без резких ценовых колебаний.
Напомним, в апреле 2019 года представитель компании "Узшахар курилиш инвест" пояснил причины, по которым стоимость жилья, изначально заявленного как доступное, взлетела в разы.
Как утверждает компания, в 2017-2018 годах дома строились на основе одинаковых типовых проектов, машин и механизмов, а также строительных материалов подрядными организациями, которые приступили к работам в 2017-м.