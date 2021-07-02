https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-uzbekistane-s-1-iyulya-nachali-vnedryat-e-sistemy-texpasportov-stroitelnyx-obektov-19515301.html

В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов

В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов

Ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-02T14:10+0500

2021-07-02T14:10+0500

2021-07-02T14:11+0500

общество

постановление

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Постановлением Кабинета министров утверждено положение о порядке формирования электронных технических паспортов по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений.Документом предусмотрено поэтапное внедрение системы электронных технических паспортов. Они содержат сведения для оценки сейсмической уязвимости действующих зданий и сооружений, многоэтажных жилых домов, расположенных на сейсмоактивной территории страны.Для реализации инициативы в Узбекистане была создана Единая интегрированная платформа электронных технических паспортов зданий и сооружений, расположенных в сейсмоактивных районах страны. Какие новшества внедрят с 1 июляОтмечается, что электронный технический паспорт и заключения о сейсмостойкости зданий разрабатываются при их визуальном и инструментальном обследовании.Кроме того, ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по сейсмической уязвимости и предоставлять информацию в МЧС.В то же время инспекция Минстроя может приостанавливать строительно-монтажные работы и требовать осуществления демонтажных работ в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека.В прошлом году постановлением президента от 30 июля была утверждена Программа по совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности в Узбекистане. Она предусматривает также осуществление контроля над сейсмостойкостью водохранилищ и гидротехнических сооружений.

https://uz.sputniknews.ru/20191031/Kazakhstanskiy-ekspert-rasskazal-o-renovatsii-seysmoopasnogo-zhilya-12714064.html

https://uz.sputniknews.ru/20160422/2589223.html

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постановление, кабинет министров узбекистана