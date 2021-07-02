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В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов
В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов
Ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по... 02.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-02T14:10+0500
2021-07-02T14:11+0500
общество
постановление
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Постановлением Кабинета министров утверждено положение о порядке формирования электронных технических паспортов по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений.Документом предусмотрено поэтапное внедрение системы электронных технических паспортов. Они содержат сведения для оценки сейсмической уязвимости действующих зданий и сооружений, многоэтажных жилых домов, расположенных на сейсмоактивной территории страны.Для реализации инициативы в Узбекистане была создана Единая интегрированная платформа электронных технических паспортов зданий и сооружений, расположенных в сейсмоактивных районах страны. Какие новшества внедрят с 1 июляОтмечается, что электронный технический паспорт и заключения о сейсмостойкости зданий разрабатываются при их визуальном и инструментальном обследовании.Кроме того, ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по сейсмической уязвимости и предоставлять информацию в МЧС.В то же время инспекция Минстроя может приостанавливать строительно-монтажные работы и требовать осуществления демонтажных работ в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека.В прошлом году постановлением президента от 30 июля была утверждена Программа по совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности в Узбекистане. Она предусматривает также осуществление контроля над сейсмостойкостью водохранилищ и гидротехнических сооружений.
https://uz.sputniknews.ru/20191031/Kazakhstanskiy-ekspert-rasskazal-o-renovatsii-seysmoopasnogo-zhilya-12714064.html
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постановление, кабинет министров узбекистана

В Узбекистане с 1 июля начали внедрять е-системы техпаспортов строительных объектов

14:10 02.07.2021 (обновлено: 14:11 02.07.2021)
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© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство домов
Строительство домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по сейсмической уязвимости и предоставлять информацию в МЧС.
ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Постановлением Кабинета министров утверждено положение о порядке формирования электронных технических паспортов по оценке сейсмостойкости зданий и сооружений.
Документом предусмотрено поэтапное внедрение системы электронных технических паспортов. Они содержат сведения для оценки сейсмической уязвимости действующих зданий и сооружений, многоэтажных жилых домов, расположенных на сейсмоактивной территории страны.
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Для реализации инициативы в Узбекистане была создана Единая интегрированная платформа электронных технических паспортов зданий и сооружений, расположенных в сейсмоактивных районах страны.

Какие новшества внедрят с 1 июля

Министерства и ведомства, органы местного самоуправления, ассоциации и другие организации, должны вводить в платформу электронные техпаспорта принадлежащих им зданий и сооружений, а также многоквартирных домов.
Инспекция по контролю в сфере строительства при Минстрое обязана будет начать поэтапное формирование базы электронных технических паспортов всех типов строящихся объектов, в том числе многоквартирных домов.
Отмечается, что электронный технический паспорт и заключения о сейсмостойкости зданий разрабатываются при их визуальном и инструментальном обследовании.
Кроме того, ежегодно в срок до 15 января Академия наук и Минстрой на основе данных платформы будут классифицировать здания, сооружения, многоквартирные дома по сейсмической уязвимости и предоставлять информацию в МЧС.
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В то же время инспекция Минстроя может приостанавливать строительно-монтажные работы и требовать осуществления демонтажных работ в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека.
В прошлом году постановлением президента от 30 июля была утверждена Программа по совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности в Узбекистане. Она предусматривает также осуществление контроля над сейсмостойкостью водохранилищ и гидротехнических сооружений.
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