https://uz.sputniknews.ru/20210703/v-meksikanskom-zalive-potushili-krupnyy-podvodnyy-pojar-19524919.html

В Мексиканском заливе потушили крупный подводный пожар

В Мексиканском заливе потушили крупный подводный пожар

Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров. Причина возгорания неясна. Тушили более пяти часов. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T12:16+0500

2021-07-03T12:16+0500

2021-07-03T12:16+0500

в мире

газ

мексика

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19468798_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_5ef42266a92c0c6ad9d8569a8e530150.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сильный подводный пожар, который вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, произошел из-за утечки газа, он уже потушен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.Инцидент на морском трубопроводе, расположенном в 150 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, произошел в 5.15 утра. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов, пострадавших в результате пожара не было.Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров, однако причина возгорания неясна - в Pemex сообщили, что занимаются анализом возможных причин этого происшествия.Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.

мексика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

газ, мексика, пожар