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В Мексиканском заливе потушили крупный подводный пожар
В Мексиканском заливе потушили крупный подводный пожар
Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров. Причина возгорания неясна. Тушили более пяти часов. 03.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-03T12:16+0500
2021-07-03T12:16+0500
2021-07-03T12:16+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сильный подводный пожар, который вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, произошел из-за утечки газа, он уже потушен, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию.Инцидент на морском трубопроводе, расположенном в 150 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, произошел в 5.15 утра. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов, пострадавших в результате пожара не было.Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров, однако причина возгорания неясна - в Pemex сообщили, что занимаются анализом возможных причин этого происшествия.Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.
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газ, мексика, пожар
В Мексиканском заливе потушили крупный подводный пожар
Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров. Причина возгорания неясна. Тушили более пяти часов.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Сильный подводный пожар, который вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, произошел из-за утечки газа, он уже потушен, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на компанию.
Инцидент на морском трубопроводе, расположенном в 150 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече, произошел в 5.15 утра. Аварийные работы продолжались более пяти часов с участием трех пожарных судов, пострадавших в результате пожара не было.
Утечка газа произошла из 12-дюймового подводного трубопровода на глубине 78 метров, однако причина возгорания неясна - в Pemex сообщили, что занимаются анализом возможных причин этого происшествия.
"Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение. Около 10.45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия", — говорится в сообщении компании.
Морская платформа Ku-Charly действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 95 тысяч баррелей нефти в сутки.