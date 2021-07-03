https://uz.sputniknews.ru/20210703/v-uzbekistane-uluchshayut-sistemu-goszakupok--19528842.html

В Узбекистане улучшают систему госзакупок

В Узбекистане улучшают систему госзакупок

С 5 июля 2021 года соответствующие корпоративные заказчики 24 наименований должны будут размещать на специальном информационном портале и в СМИ объявления о... 03.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-03T20:02+0500

2021-07-03T20:02+0500

2021-07-03T20:02+0500

экономика

минюст узбекистана

госзакупки

постановление

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок", сообщает Минюст.Согласно документу, с 5 июля 2021 года соответствующие корпоративные заказчики 24 наименований должны будут размещать на специальном информационном портале и в СМИ объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах госзакупок при их осуществлении.Кроме того, они будут вносить в установленном порядке в Государственное унитарное предприятие “Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов” при Минэкономразвития и сокращения бедности технические задания и тендерную документацию по закупкам. Там будет проводиться комплексная экспертиза в случаях, если стоимость товаров (работ, услуг) превышает 25-тысячный размер базовой расчетной величины.Также, в соответствии с постановлением разрабатываются ведомственные нормативные правовые акты по проведению предварительного квалификационного отбора поставщиков, внедряется электронная система учета движения товарно-материальных ценностей “E-ombor”" путем автоматизации процессов в системе управления складской и транспортной логистикой.Постановлением утверждено Положение о Республиканской комиссии по обеспечению открытых и прозрачных государственных закупок.

https://uz.sputniknews.ru/20210204/Na-chto-nelzya-tratit-byudzhet-pri-goszakupkakh-15932312.html

https://uz.sputniknews.ru/20200823/Otechestvennaya-produktsiya-poluchit-prioritet-pri-goszakupkakh--Mirziev-14822609.html

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минюст узбекистана, госзакупки, постановление