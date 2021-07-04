Архивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО

1685

Существуют ли НЛО? Ответ на этот вопрос человечество ищет уже не первое столетие. С развитием технологий запечатлеть загадочные объекты в небе стало легче, поэтому в нашей фотоленте собраны снимки из XX и XXI века. Правдивы ли эти фото? Решать вам.