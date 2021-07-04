Архивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО

НЛО в горах Швейцарии, 1990 год.
НЛО над аэропортом Штутгарта, Германия, 8 октября 2011 года.
НЛО над аэропортом Штутгарта, Германия, 8 октября 2011 года.
Снимок, сделанный 15-летним Майклом Сэвиджем 24 июля 1956 года в Сан-Бернардино, Калифорния.
Снимок, сделанный 15-летним Майклом Сэвиджем 24 июля 1956 года в Сан-Бернардино, Калифорния.
Скриншот видео с НЛО, снятого пилотами ВМС США и предоставленного Министерством обороны 26 апреля 2020 года.
Скриншот видео с НЛО, снятого пилотами ВМС США и предоставленного Министерством обороны 26 апреля 2020 года.
Огненный шар в небе, снятый жителем Тайваня Ли Чун-Хунгом 12 декабря 1999 года.
Огненный шар в небе, снятый жителем Тайваня Ли Чун-Хунгом 12 декабря 1999 года.
Облако над городом Протарас на Кипре, 30 октября 2016 года.
Облако над городом Протарас на Кипре, 30 октября 2016 года.
Одна из фотографий предполагаемого НЛО, сделанных Рексом Хефлином 3 августа 1965 года недалеко от Санта-Ана, Калифорния.
Одна из фотографий предполагаемого НЛО, сделанных Рексом Хефлином 3 августа 1965 года недалеко от Санта-Ана, Калифорния.
НЛО в небе над Японией, 17 июня 2020 года.
НЛО в небе над Японией, 17 июня 2020 года.
Летающие объекты, которые видел фотограф Эрих Кайзер во время спуска с горы Райхенштайн в Австрии 3 августа 1954 года.
Летающие объекты, которые видел фотограф Эрих Кайзер во время спуска с горы Райхенштайн в Австрии 3 августа 1954 года.
Фото, снятое студентом Государственного университета Нью-Мексико 12 марта 1967 года.
Фото, снятое студентом Государственного университета Нью-Мексико 12 марта 1967 года.
НЛО в небе над Салемом, Орегон.
НЛО в небе над Салемом, Орегон.
Летающий треугольник, который якобы был сфотографирован во время "Бельгийской волны НЛО" 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия.
Летающий треугольник, который якобы был сфотографирован во время "Бельгийской волны НЛО" 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия.
Лентикулярное облако, которое часто ошибочно принимают за НЛО, 27 августа 2010 года.
Лентикулярное облако, которое часто ошибочно принимают за НЛО, 27 августа 2010 года.