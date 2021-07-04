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Архивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО
Архивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО
Существуют ли НЛО? Ответ на этот вопрос человечество ищет уже не первое столетие. С развитием технологий запечатлеть загадочные объекты в небе стало легче... 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T18:48+0500
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нло, космос, фотолента, мультимедиа , фото

Архивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО

18:48 04.07.2021
1685
Существуют ли НЛО? Ответ на этот вопрос человечество ищет уже не первое столетие. С развитием технологий запечатлеть загадочные объекты в небе стало легче, поэтому в нашей фотоленте собраны снимки из XX и XXI века. Правдивы ли эти фото? Решать вам.
© Sputnik / S. Dergunov / Перейти в фотобанк

НЛО в горах Швейцарии, 1990 год.

НЛО в горах Швейцарии, 1990 год. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / S. Dergunov
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НЛО в горах Швейцарии, 1990 год.

CC BY-SA 3.0 / Freak of Jesus / Ufo über Flughafen Stuttgart

НЛО над аэропортом Штутгарта, Германия, 8 октября 2011 года.

НЛО над аэропортом Штутгарта, Германия, 8 октября 2011 года. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Freak of Jesus / Ufo über Flughafen Stuttgart

НЛО над аэропортом Штутгарта, Германия, 8 октября 2011 года.

© AP Photo / Michael Savage

Снимок, сделанный 15-летним Майклом Сэвиджем 24 июля 1956 года в Сан-Бернардино, Калифорния.

Снимок, сделанный 15-летним Майклом Сэвиджем 24 июля 1956 года в Сан-Бернардино, Калифорния. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Michael Savage

Снимок, сделанный 15-летним Майклом Сэвиджем 24 июля 1956 года в Сан-Бернардино, Калифорния.

© AFP 2018 / U.S. Department of Defense

Скриншот видео с НЛО, снятого пилотами ВМС США и предоставленного Министерством обороны 26 апреля 2020 года.

Скриншот видео с НЛО, снятого пилотами ВМС США и предоставленного Министерством обороны 26 апреля 2020 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / U.S. Department of Defense

Скриншот видео с НЛО, снятого пилотами ВМС США и предоставленного Министерством обороны 26 апреля 2020 года.

© AFP 2018 / TV GRAB

Огненный шар в небе, снятый жителем Тайваня Ли Чун-Хунгом 12 декабря 1999 года.

Огненный шар в небе, снятый жителем Тайваня Ли Чун-Хунгом 12 декабря 1999 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / TV GRAB

Огненный шар в небе, снятый жителем Тайваня Ли Чун-Хунгом 12 декабря 1999 года.

© Sputnik / Alexei Danichev / Перейти в фотобанк

Облако над городом Протарас на Кипре, 30 октября 2016 года.

Облако над городом Протарас на Кипре, 30 октября 2016 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexei Danichev
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Облако над городом Протарас на Кипре, 30 октября 2016 года.

© AP Photo / Rex Heflin

Одна из фотографий предполагаемого НЛО, сделанных Рексом Хефлином 3 августа 1965 года недалеко от Санта-Ана, Калифорния.

Одна из фотографий предполагаемого НЛО, сделанных Рексом Хефлином 3 августа 1965 года недалеко от Санта-Ана, Калифорния. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Rex Heflin

Одна из фотографий предполагаемого НЛО, сделанных Рексом Хефлином 3 августа 1965 года недалеко от Санта-Ана, Калифорния.

© AFP 2018 / Jiji Press / Stringer

НЛО в небе над Японией, 17 июня 2020 года.

НЛО в небе над Японией, 17 июня 2020 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Jiji Press / Stringer

НЛО в небе над Японией, 17 июня 2020 года.

© AP Photo / Erich Kaiser

Летающие объекты, которые видел фотограф Эрих Кайзер во время спуска с горы Райхенштайн в Австрии 3 августа 1954 года.

Летающие объекты, которые видел фотограф Эрих Кайзер во время спуска с горы Райхенштайн в Австрии 3 августа 1954 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Erich Kaiser

Летающие объекты, которые видел фотограф Эрих Кайзер во время спуска с горы Райхенштайн в Австрии 3 августа 1954 года.

© AP Photo

Фото, снятое студентом Государственного университета Нью-Мексико 12 марта 1967 года.

Фото, снятое студентом Государственного университета Нью-Мексико 12 марта 1967 года. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AP Photo

Фото, снятое студентом Государственного университета Нью-Мексико 12 марта 1967 года.

© AP Photo

НЛО в небе над Салемом, Орегон.

НЛО в небе над Салемом, Орегон. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AP Photo

НЛО в небе над Салемом, Орегон.

© Foto : Public domain / George StockНЛО, якобы наблюдавшийся в Нью-Джерси в 1952 году (доказанная подделка). Из архивов ЦРУ.
НЛО, якобы наблюдавшийся в Нью-Джерси в 1952 году - Sputnik Узбекистан
12/14
© Foto : Public domain / George Stock
НЛО, якобы наблюдавшийся в Нью-Джерси в 1952 году (доказанная подделка). Из архивов ЦРУ.
© Foto : Public domain / J.S. Henrardi

Летающий треугольник, который якобы был сфотографирован во время "Бельгийской волны НЛО" 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия.

Летающий треугольник, который якобы был сфотографирован во время &quot;Бельгийской волны НЛО&quot; 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Public domain / J.S. Henrardi

Летающий треугольник, который якобы был сфотографирован во время "Бельгийской волны НЛО" 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия.

CC BY-SA 3.0 / Mgclape / Lenticular Valles

Лентикулярное облако, которое часто ошибочно принимают за НЛО, 27 августа 2010 года.

Лентикулярное облако, которое часто ошибочно принимают за НЛО, 27 августа 2010 года. - Sputnik Узбекистан
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CC BY-SA 3.0 / Mgclape / Lenticular Valles

Лентикулярное облако, которое часто ошибочно принимают за НЛО, 27 августа 2010 года.

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