https://uz.sputniknews.ru/20210704/kogda-vaktsinirovatsya-absolyutno-protivopokazano--otvetil-doktor-myasnikov-19534624.html
Когда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников
Когда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников
Врач призвал разделять понятия "абсолютное противопоказание" и "относительное противопоказание". 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T16:41+0500
2021-07-04T16:41+0500
2021-07-04T16:41+0500
общество
коронавирус covid-19
вакцинация
здоровье
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какое есть абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19. Все остальные противопоказания считаются относительными — "их значимость зависит относительно того, у кого они выявлены", пояснил Мясников.Он привел два примера. Первый: есть пенсионер с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и аллергией на некоторые продукты или же препараты. Те же самые антибиотики. Если пациент не вколет вакцину, то организм не будет защищен. И с коронавирусом справиться скорее всего не сможет.В случае с молодым пациентом (у которого тоже аллергия) нет единственного верного решения. На днях в ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса. Это происходит из-за распространения штамма "дельта", который отличается большей заразностью и высокой степенью распространения.Также опасность в том, что эта вариация вируса может активно мутировать. В настоящий момент, "дельту" уже выявили по меньшей мере в 98 государствах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, вакцинация, здоровье
Когда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников
Врач призвал разделять понятия "абсолютное противопоказание" и "относительное противопоказание".
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какое есть абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19.
"Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение 1-го компонента вакцины", — написал
медик в своем Telegram-канале.
Все остальные противопоказания считаются относительными — "их значимость зависит относительно того, у кого они выявлены", пояснил Мясников.
"Универсальный закон вакцинации: вакцину надо делать тем, у кого НЕ ДЕЛАТЬ вакцину опаснее, чем ДЕЛАТЬ", — добавил доктор.
Он привел два примера. Первый: есть пенсионер с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и аллергией на некоторые продукты или же препараты. Те же самые антибиотики.
Если пациент не вколет вакцину, то организм не будет защищен. И с коронавирусом справиться скорее всего не сможет.
В случае с молодым пациентом (у которого тоже аллергия) нет единственного верного решения.
"Те минимальные риски вакцинации могут и не перевесить возможную пользу, тут надо решать индивидуально", — подчеркнул Мясников.
На днях в ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса. Это происходит из-за распространения штамма "дельта", который отличается большей заразностью и высокой степенью распространения.
Также опасность в том, что эта вариация вируса может активно мутировать. В настоящий момент, "дельту" уже выявили по меньшей мере в 98 государствах.