https://uz.sputniknews.ru/20210704/kogda-vaktsinirovatsya-absolyutno-protivopokazano--otvetil-doktor-myasnikov-19534624.html

Когда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников

Когда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников

Врач призвал разделять понятия "абсолютное противопоказание" и "относительное противопоказание". 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T16:41+0500

2021-07-04T16:41+0500

2021-07-04T16:41+0500

общество

коронавирус covid-19

вакцинация

здоровье

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какое есть абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19. Все остальные противопоказания считаются относительными — "их значимость зависит относительно того, у кого они выявлены", пояснил Мясников.Он привел два примера. Первый: есть пенсионер с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и аллергией на некоторые продукты или же препараты. Те же самые антибиотики. Если пациент не вколет вакцину, то организм не будет защищен. И с коронавирусом справиться скорее всего не сможет.В случае с молодым пациентом (у которого тоже аллергия) нет единственного верного решения. На днях в ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса. Это происходит из-за распространения штамма "дельта", который отличается большей заразностью и высокой степенью распространения.Также опасность в том, что эта вариация вируса может активно мутировать. В настоящий момент, "дельту" уже выявили по меньшей мере в 98 государствах.

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коронавирус covid-19, вакцинация, здоровье