https://uz.sputniknews.ru/20210704/uvolen-feldsher-trebovavshiy-u-patsienta-5000-sumov-za-istoriyu-bolezni-19532051.html
Уволен фельдшер, требовавший у пациента 5000 сумов за историю болезни
Уволен фельдшер, требовавший у пациента 5000 сумов за историю болезни
Мужчина работал в инфекционной больнице Чиракчинского района Кашкадарьи. 04.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-04T12:56+0500
2021-07-04T12:56+0500
2021-07-04T12:56+0500
общество
фельдшер
увольнение
больница
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Кашкадарьинской области уволили фельдшера, занимавшегося вымогательством.По данным областного управления здравоохранения, работник дневного стационара инфекционной больницы Чиракчинского района потребовал у пациента 5000 сумов за открытие его истории болезни.Инцидент был записан на видео 24 июня. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.Уже 1 июля фельдшера отстранили от должности. Управление здравоохранения также проверило отделение, где произошел инцидент, на соответствие санитарным нормам. Выяснилось, что есть недочеты. Определены меры по обеспечению строгого соблюдения санитарных требований в районном инфекционном отделении.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фельдшер, увольнение, больница
Уволен фельдшер, требовавший у пациента 5000 сумов за историю болезни
Мужчина работал в инфекционной больнице Чиракчинского района Кашкадарьи.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Кашкадарьинской области уволили фельдшера, занимавшегося вымогательством.
По данным
областного управления здравоохранения, работник дневного стационара инфекционной больницы Чиракчинского района потребовал у пациента 5000 сумов за открытие его истории болезни.
Инцидент был записан на видео 24 июня. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.
Уже 1 июля фельдшера отстранили от должности.
Управление здравоохранения также проверило отделение, где произошел инцидент, на соответствие санитарным нормам.
Выяснилось, что есть недочеты. Определены меры по обеспечению строгого соблюдения санитарных требований в районном инфекционном отделении.