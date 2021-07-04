https://uz.sputniknews.ru/20210704/uvolen-feldsher-trebovavshiy-u-patsienta-5000-sumov-za-istoriyu-bolezni-19532051.html

Уволен фельдшер, требовавший у пациента 5000 сумов за историю болезни

Уволен фельдшер, требовавший у пациента 5000 сумов за историю болезни

Мужчина работал в инфекционной больнице Чиракчинского района Кашкадарьи. 04.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-04T12:56+0500

2021-07-04T12:56+0500

2021-07-04T12:56+0500

общество

фельдшер

увольнение

больница

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Кашкадарьинской области уволили фельдшера, занимавшегося вымогательством.По данным областного управления здравоохранения, работник дневного стационара инфекционной больницы Чиракчинского района потребовал у пациента 5000 сумов за открытие его истории болезни.Инцидент был записан на видео 24 июня. Ролик вызвал широкий общественный резонанс.Уже 1 июля фельдшера отстранили от должности. Управление здравоохранения также проверило отделение, где произошел инцидент, на соответствие санитарным нормам. Выяснилось, что есть недочеты. Определены меры по обеспечению строгого соблюдения санитарных требований в районном инфекционном отделении.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фельдшер, увольнение, больница