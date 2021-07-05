https://uz.sputniknews.ru/20210705/19543927.html

Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова

Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова

Сегодня утром стало известно о том, что знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался. Мы собрали в фотоленту... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

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фото

фотолента

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Владимир Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". О награде узнал случайно от коллег и даже в первый момент не поверил, поскольку на календаре было 1 апреля 1981 года.Российский кинодеятель приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда Владимир Меньшов получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.

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фотолента, фото