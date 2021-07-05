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https://uz.sputniknews.ru/20210705/19543927.html
Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова
Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова
Сегодня утром стало известно о том, что знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался. Мы собрали в фотоленту... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
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Владимир Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". О награде узнал случайно от коллег и даже в первый момент не поверил, поскольку на календаре было 1 апреля 1981 года.Российский кинодеятель приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда Владимир Меньшов получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.
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фотолента, фото

Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова

13:51 05.07.2021 (обновлено: 17:27 05.07.2021)
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Сегодня утром стало известно о том, что знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался. Мы собрали в фотоленту некоторые яркие кадры из фильмов и творческой жизни кинематографиста.
© Sputnik / RIA News  / Перейти в фотобанк

Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана "Прости".

Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана &quot;Прости&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / RIA News
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Актеры Владимир Меньшов в роли Сергея и Наталья Андрейченко в роли Марии в фильме Эрнеста Ясана "Прости".

© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из художественного фильма "Соленый пес". Режиссер Николай Кошелев. Киностудия "Ленфильм", 1973 г. Актер Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова.
Кадр из художественного фильма Соленый пес - Sputnik Узбекистан
2/16
© Sputnik / РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Соленый пес". Режиссер Николай Кошелев. Киностудия "Ленфильм", 1973 г. Актер Владимир Валентинович Меньшов в роли Мартьянова.
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Елена Проклова в роли Татьяны в фильме Юлия Карасика "Собственное мнение".

Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Елена Проклова в роли Татьяны в фильме Юлия Карасика &quot;Собственное мнение&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Sputnik
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Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Елена Проклова в роли Татьяны в фильме Юлия Карасика "Собственное мнение".

© Sputnik / RIA News / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Москва слезам не верит". Режиссер Владимир Меньшов. Киностудия "Мосфильм". 1979 год. В главных ролях - Вера Алентова (справа) и Ирина Муравьева (слева).
Кадр из фильма Москва слезам не верит - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / RIA News
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Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Режиссер Владимир Меньшов. Киностудия "Мосфильм". 1979 год. В главных ролях - Вера Алентова (справа) и Ирина Муравьева (слева).
© Sputnik / RIA News  / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов в роли Семена Боброва (в центре) в фильме Алексея Сахарова "Человек на своем месте".
Владимир Меньшов в фильме Алексея Сахарова Человек на своем месте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / RIA News
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Владимир Меньшов в роли Семена Боброва (в центре) в фильме Алексея Сахарова "Человек на своем месте".
© Foto : Mosfilm 1984Кадр из фильма "Любовь и голуби".
Кадр из фильма Любовь и голуби - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Mosfilm 1984
Кадр из фильма "Любовь и голуби".
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова.
Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, телеведущая Юлия Меньшова и актриса театра и кино Вера Алентова - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Вяткин
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Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова.
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк24 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и кинорежиссёр-постановщик "Киноконцерна "Мосфильм" Владимир Меньшов (справа) на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам, работающим в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности в Екатерининском зале Кремля.
 Президент России Владимир Путин и кинорежиссер-постановщик Киноконцерна Мосфильм Владимир Меньшов в Кремле - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Никольский
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24 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и кинорежиссёр-постановщик "Киноконцерна "Мосфильм" Владимир Меньшов (справа) на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам, работающим в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности в Екатерининском зале Кремля.
© Sputnik / Vitaly Ankov / Перейти в фотобанкНародный артист России, президент кинофестиваля Владимир Меньшов в ожидании гостей на открытии 12-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке.
Народный артист России, президент кинофестиваля Владимир Меньшов во Владивостоке - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaly Ankov
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Народный артист России, президент кинофестиваля Владимир Меньшов в ожидании гостей на открытии 12-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Меньшов во время своей творческой встречи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Режиссер Владимир Меньшов во время своей творческой встречи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Режиссер Владимир Меньшов во время своей творческой встречи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© Sputnik / Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Владимир Меньшов и французский актер Жерар Депардье на церемонии открытия 40-го Киевского Международного кинофестиваля студенческих, дебютных, профессиональных короткометражных и полнометражных фильмов "Молодость".

Кинорежиссер Владимир Меньшов и французский актер Жерар Депардье на церемонии открытия 40-го Киевского Международного кинофестиваля студенческих, дебютных, профессиональных короткометражных и полнометражных фильмов &quot;Молодость&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Василенко
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Кинорежиссер Владимир Меньшов и французский актер Жерар Депардье на церемонии открытия 40-го Киевского Международного кинофестиваля студенческих, дебютных, профессиональных короткометражных и полнометражных фильмов "Молодость".

© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве.
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Куденко
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Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа - Юлия Рутберг с мужем - актером Анатолием Лобоцким.
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа - Юлия Рутберг с мужем - актером Анатолием Лобоцким. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Алексей Куденко
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Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа - Юлия Рутберг с мужем - актером Анатолием Лобоцким.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Алексей Баталов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова на церемонии чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия.
Церемония чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Сергей Пятаков
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Актер Алексей Баталов, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова на церемонии чествования Алексея Баталова по случаю его 80-летия.
© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкКинорежиссер Владимир Меньшов, режиссер Зульфикар Мусаков и член дирекции Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард Нигора Каримова (слева направо) на открытии II Ташкентского кинофорума "Золотой гепард".
Открытие II Ташкентского кинофорума Золотой гепард - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Валерий Левитин
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Кинорежиссер Владимир Меньшов, режиссер Зульфикар Мусаков и член дирекции Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард Нигора Каримова (слева направо) на открытии II Ташкентского кинофорума "Золотой гепард".
© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Гульнара Каримова, доктор искусствоведения, генеральный директор Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард" Акбар Хакимов и режиссер Владимир Меньшов (слева направо) на открытии II Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард".

Гульнара Каримова, доктор искусствоведения, генеральный директор Ташкентского международного кинофорума &quot;Золотой гепард&quot; Акбар Хакимов и режиссер Владимир Меньшов (слева направо) на открытии II Ташкентского международного кинофорума &quot;Золотой гепард&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Валерий Левитин
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Гульнара Каримова, доктор искусствоведения, генеральный директор Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард" Акбар Хакимов и режиссер Владимир Меньшов (слева направо) на открытии II Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард".

Владимир Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". О награде узнал случайно от коллег и даже в первый момент не поверил, поскольку на календаре было 1 апреля 1981 года.
Российский кинодеятель приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда Владимир Меньшов получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".
Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.
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