Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова

Владимир Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". О награде узнал случайно от коллег и даже в первый момент не поверил, поскольку на календаре было 1 апреля 1981 года.Российский кинодеятель приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда Владимир Меньшов получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.
Сегодня утром стало известно о том, что знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался. Мы собрали в фотоленту некоторые яркие кадры из фильмов и творческой жизни кинематографиста.
24 мая 2017. Президент РФ Владимир Путин и кинорежиссёр-постановщик "Киноконцерна "Мосфильм" Владимир Меньшов (справа) на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам, работающим в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности в Екатерининском зале Кремля.
Народный артист России, президент кинофестиваля Владимир Меньшов в ожидании гостей на открытии 12-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке.
Кинорежиссер Владимир Меньшов и французский актер Жерар Депардье на церемонии открытия 40-го Киевского Международного кинофестиваля студенческих, дебютных, профессиональных короткометражных и полнометражных фильмов "Молодость".
Кинорежиссер Владимир Меньшов и французский актер Жерар Депардье на церемонии открытия 40-го Киевского Международного кинофестиваля студенческих, дебютных, профессиональных короткометражных и полнометражных фильмов "Молодость".
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа - Юлия Рутберг с мужем - актером Анатолием Лобоцким.
Кинорежиссер Владимир Меньшов, режиссер Зульфикар Мусаков и член дирекции Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард Нигора Каримова (слева направо) на открытии II Ташкентского кинофорума "Золотой гепард".
Гульнара Каримова, доктор искусствоведения, генеральный директор Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард" Акбар Хакимов и режиссер Владимир Меньшов (слева направо) на открытии II Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард".
Гульнара Каримова, доктор искусствоведения, генеральный директор Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард" Акбар Хакимов и режиссер Владимир Меньшов (слева направо) на открытии II Ташкентского международного кинофорума "Золотой гепард".
Владимир Меньшов получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". О награде узнал случайно от коллег и даже в первый момент не поверил, поскольку на календаре было 1 апреля 1981 года.
Российский кинодеятель приезжал в Узбекистан в ноябре 2018 года для участия в Международном фестивале PROlogue. Тогда Владимир Меньшов получил приз "За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа".
Также известный кинематографист в качестве специального гостя провел мастер-классы для молодых коллег из Узбекистана.