https://uz.sputniknews.ru/20210705/aktsii-tashkentskogo-maslojirkombinata-vystavleny-na-torgi--19550359.html

Акции Ташкентского масложиркомбината выставлены на торги

Акции Ташкентского масложиркомбината выставлены на торги

Организатором торгов выступает Республиканская фондовая биржа "Ташкент". 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

фондовая биржа

приватизация

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. На торги выставлено 55,96% госдоли в уставном капитале АО "Ташкентский масложиркомбинат". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению госактивами.Организатором торгов выступает Республиканская фондовая биржа "Ташкент".Госпакет акций выставлен на продажу через специальную площадку переговорного аукциона РФБ "Ташкент", предназначенную для купли продажи больших пакетов акций Nego Board. Именно здесь будет заключена сделка с победителем аукциона. Госпакет "Ташкентского масложиркомбината" выставлен на продажу в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". В Узбекистане планируется вывести из государственной собственности 593 предприятия. В рамках утвержденной в стране "Стратегии по управлению и реформированию предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы", число госпредприятий в Узбекистане планируется сократить в целом на 75% к 2025 году.

https://uz.sputniknews.ru/20210113/Gosdolya-AO-Neftgazissledovanie-prodana-za-17-mlrd-sumov-15778066.html

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