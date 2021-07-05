Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных
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© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
© Sputnik
На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военные США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане – Баграм. О том, как это было, рассказали непосредственные свидетели этих событий.
Генерал Мир Ассадолла Кухестани, командующий военной полицией и начальник службы безопасности авиабазы Баграм рассказал, что передача авиабазы произошла ответственно и спокойно. На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.
© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
© Sputnik
Что касается авиабазы, отметил генерал Кухестани, то она может быть использована в гражданских целях. Есть три взлетно-посадочные полосы. Можно осуществлять внутренние и международные рейсы.
Тем временем, подполковник Дегарман Сами, начальник штаба 2-й армейской бригады отметил, что были не в курсе того, НАТО покинуло Баграм.
"Всего за час мы смогли взять под контроль авиабазу, территория которой довольно большая, и готовы ее защищать", - поделился Сами.
© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
© Sputnik
Корреспондент Sputnik Афганистан рассказал, как происходила эвакуация военных США и НАТО с авиабазы Баграм:
Силы США оставили все оснащение и припасы, сели в самолет и улетели в свою страну. Они покинули базу без согласования с Министерством внутренних дел и Министерством обороны Афганистана. Хотя военные и говорят, что американцы сообщали о том, что скоро покинут Афганистан, но они не называли точного времени. В пятницу вечером около 9 часов, впервые за 20 лет на час на базе выключили электричество, и база погрузилась в какой-то дым. В этом дыму поднялся самолет, который увез американских военных из Афганистана.
По данным афганских военных, на базе осталось 30 танков, 50 бронированных автомобилей и более 800 других транспортных средств.
Напомним, после того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.