Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-pokidali-krupneyshuyu-aviabazu-v-afganistane-voyska-ssha---kommentarii-voennyx-19549911.html
Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных
Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных
На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T20:11+0500
2021-07-05T20:11+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19549841_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_016796244ab1ca1e0b9513df307d61de.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военные США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане – Баграм. О том, как это было, рассказали непосредственные свидетели этих событий.Генерал Мир Ассадолла Кухестани, командующий военной полицией и начальник службы безопасности авиабазы ​​Баграм рассказал, что передача авиабазы произошла ответственно и спокойно. На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.Что касается авиабазы, отметил генерал Кухестани, то она может быть использована в гражданских целях. Есть три взлетно-посадочные полосы. Можно осуществлять внутренние и международные рейсы.Тем временем, подполковник Дегарман Сами, начальник штаба 2-й армейской бригады отметил, что были не в курсе того, НАТО покинуло Баграм. "Всего за час мы смогли взять под контроль авиабазу, территория которой довольно большая, и готовы ее защищать", - поделился Сами.Корреспондент Sputnik Афганистан рассказал, как происходила эвакуация военных США и НАТО с авиабазы Баграм:По данным афганских военных, на базе осталось 30 танков, 50 бронированных автомобилей и более 800 других транспортных средств.Напомним, после того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19549841_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b76c737195f7b7b4bae1162d7d971160.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
радикальное движение "талибан", афганистан

Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных

20:11 05.07.2021
451
© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik
На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военные США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане – Баграм. О том, как это было, рассказали непосредственные свидетели этих событий.
Генерал Мир Ассадолла Кухестани, командующий военной полицией и начальник службы безопасности авиабазы ​​Баграм рассказал, что передача авиабазы произошла ответственно и спокойно. На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.
© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
© Sputnik
Что касается авиабазы, отметил генерал Кухестани, то она может быть использована в гражданских целях. Есть три взлетно-посадочные полосы. Можно осуществлять внутренние и международные рейсы.
Тем временем, подполковник Дегарман Сами, начальник штаба 2-й армейской бригады отметил, что были не в курсе того, НАТО покинуло Баграм.
"Всего за час мы смогли взять под контроль авиабазу, территория которой довольно большая, и готовы ее защищать", - поделился Сами.
© SputnikТехника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
Техника, оставленная американцами после ухода с военной базы в Баграме
© Sputnik
Корреспондент Sputnik Афганистан рассказал, как происходила эвакуация военных США и НАТО с авиабазы Баграм:
Силы США оставили все оснащение и припасы, сели в самолет и улетели в свою страну. Они покинули базу без согласования с Министерством внутренних дел и Министерством обороны Афганистана. Хотя военные и говорят, что американцы сообщали о том, что скоро покинут Афганистан, но они не называли точного времени. В пятницу вечером около 9 часов, впервые за 20 лет на час на базе выключили электричество, и база погрузилась в какой-то дым. В этом дыму поднялся самолет, который увез американских военных из Афганистана.
По данным афганских военных, на базе осталось 30 танков, 50 бронированных автомобилей и более 800 других транспортных средств.
Напомним, после того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:30В Чирчике создадут кластер сельскохозяйственного машиностроения
20:33Акции Ташкентского масложиркомбината выставлены на торги
20:30Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военных на границе
20:11Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных
19:47На Фергану надвигается непогода - в МВД просят жителей оставаться дома
19:01В Узбекистане проведут профилактику телерадиовещательных устройств
18:14Опасаться ли России наплыва беженцев из-за ситуации в Афганистане
18:12В Ташкенте состоялась международная промышленная выставка AgroExpo Uzbekistan
18:00Ташкент и Душанбе усилят координацию действий для стабилизации обстановки в Афганистане
17:22Узбекистан и Турция укрепят сотрудничество в сфере культуры
17:17Спортивные "долгожители": кто составил компанию Чусовитиной из рекордсменов
16:19Прокуратура обнаружила хищения почти на 900 млн сумов при строительстве столичной подземки
15:42В "Пахтакоре" подтвердили интерес "Дженоа" к Иброхимхалилу Юлдашеву
15:28Сборная Узбекистана по боксу вылетела в Японию на ОИ-2020
14:39Направит ли Россия войска в Таджикистан на границу с Афганистаном
14:36Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
13:51Кино, длиною в жизнь: не стало Владимира Меньшова
13:36В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:23Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
13:21ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах