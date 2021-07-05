https://uz.sputniknews.ru/20210705/kak-pokidali-krupneyshuyu-aviabazu-v-afganistane-voyska-ssha---kommentarii-voennyx-19549911.html

Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных

Как покидали крупнейшую авиабазу в Афганистане войска США - комментарии военных

На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T20:11+0500

2021-07-05T20:11+0500

2021-07-05T20:11+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19549841_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_016796244ab1ca1e0b9513df307d61de.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военные США покинули крупнейшую авиабазу в Афганистане – Баграм. О том, как это было, рассказали непосредственные свидетели этих событий.Генерал Мир Ассадолла Кухестани, командующий военной полицией и начальник службы безопасности авиабазы ​​Баграм рассказал, что передача авиабазы произошла ответственно и спокойно. На базе осталось много вещей для военного использования. Есть хорошо оснащенная больница, где могут получить лечение как представители нацбезопасности, так и жители провинции Парван и окрестностей.Что касается авиабазы, отметил генерал Кухестани, то она может быть использована в гражданских целях. Есть три взлетно-посадочные полосы. Можно осуществлять внутренние и международные рейсы.Тем временем, подполковник Дегарман Сами, начальник штаба 2-й армейской бригады отметил, что были не в курсе того, НАТО покинуло Баграм. "Всего за час мы смогли взять под контроль авиабазу, территория которой довольно большая, и готовы ее защищать", - поделился Сами.Корреспондент Sputnik Афганистан рассказал, как происходила эвакуация военных США и НАТО с авиабазы Баграм:По данным афганских военных, на базе осталось 30 танков, 50 бронированных автомобилей и более 800 других транспортных средств.Напомним, после того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над большинством провинций. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

радикальное движение "талибан", афганистан