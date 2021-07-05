https://uz.sputniknews.ru/20210705/sportivnye-dolgojiteli-kto-sostavil-kompaniyu-chusovitinoy-iz-rekorsdsmenov-19542481.html

Спортивные "долгожители": кто составил компанию Чусовитиной из рекордсменов

Спортивные "долгожители": кто составил компанию Чусовитиной из рекордсменов

В конце июня гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, объявила о том, что завершит карьеру после Олимпийских игр в Токио. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T17:17+0500

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спорт

рекорд

оксана чусовитина

спортсмен

спорт

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Свой спортивный путь Чусовитина начала еще в 1991 году, когда дебютировала за сборную СССР. В течение 30 лет карьеры она приняла участие в семи Олимпиадах, причем в составе четырех стран — СССР, Узбекистана, Германии и России. Однако Чусовитина — не единственная, кто может похвастаться своим спортивным долголетием.Sputnik Узбекистан собрал десятку спортсменов со столь же продолжительным опытом выступлений.Иан МилларПервым в списке "старожилов" Олимпиад стал канадский представитель конного спорта Иан Миллар. Он родился в 1947 году и большую часть жизни посвятил любимому делу.Свою страну конник представлял на Олимпийских играх в течение 40 лет — с 1972 по 2012 годы. Миллар пропустил соревнования лишь раз — в 1980-м. Тогда вся канадская сборная бойкотировала московскую Олимпиаду.Несмотря на активную спортивную карьеру, медаль в активе канадца всего одна — в 2008 году Миллар стал серебряным призером в командном первенстве на Играх в Пекине. Тем не менее его спортивное долголетие заслуживает уважения. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне он представлял страну в возрасте 65 лет. Соревнования стали десятыми по счету в его биографии.Хуберт Раудашль Вторым после канадца рекордсменом стал австриец Хуберт Раудашль (родился в 1942 году). Он специализировался на парусном спорте.Раудашль за свою карьеру принял участие в девяти Олимпиадах. Он ни разу не пропустил соревнования с 1964 по 1996 годы.Спортсмен выиграл две серебряные награды — на Олимпиаде 1964-го в Мехико и 1980-го в Москве. Тот факт, что Австрия не имеет выхода к морю, делает заслуги яхтсмена совсем удивительными.Афанасий КузьминНа третьей строчке рейтинга оказался советский спортсмен Афанасий Кузьмин (родился в 1947-м). Представитель стрелкового спорта поучаствовал в девяти Олимпиадах с 1976 по 2012 годы, пропустив лишь Игры 1984-го в Лос-Анджелесе.Сначала стрелок представлял СССР, а после развала Советского Союза — Латвию, поскольку родился недалеко от Даугавы. На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Кузьмин стал обладателем золотой медали, а в 1992-м выиграл серебро, став единственным олимпийским призером в стрелковом спорте за всю историю Латвии.Дарвард НоулзЧетвертым в списке рекордсменов Олимпийских игр стал сэр Дарвард Рэндольф Ноулз. Он родился в 1917 году в столице Багамских островов — городе Нассау. Тогда этот архипелаг находился в сфере влияния Великобритании, и именно эту страну позднее на Олимпиаде представлял Ноулз. Он специализировался на парусном спорте.Британец оказался одним из главных долгожителей среди участвовавших в Олимпиадах спортсменов. Он прожил больше 100 лет и умер в 2018 году. На первой строчке по этому показателю расположился венгерский ватерполист Шандор Тарич, который скончался в возрасте 102 лет.Ноулз неизменно участвовал в Олимпиадах в период с 1948 по 1972 годы. Затем в его карьере наступил небольшой перерыв, однако в 1988-м он снова принял участие в Играх.В общей сложности яхтсмен представлял Великобританию восемь раз. В его активе две олимпийские медали: "золото" на соревнованиях в Токио 1964 года и "бронза" в Мельбурне 1956 года.Пауль ЭльвстрёмСледом за Ноулзом расположился еще один представитель парусного спорта — датчанин Пауль Эльвстрём. Он родился в 1928 году, а умер в 2016-м. Эльвстрём тоже принял участие в восьми Олимпиадах. Датчанин неизменно участвовал в Играх с 1948 по 1960 годы, а затем с перерывами в 1968, 1972, 1984 и 1988 гг. В активе Эльвстрёма четыре золотые медали. В 1996-м его признали "спортсменом столетия" в Дании. Франсиско БосаШестым по счету спортивным долгожителем стал перуанец Франсиско Боса (родился в 1964 году). Спортсмен представлял небольшую латиноамериканскую страну в стрелковом спорте.Боса поучаствовал в восьми Олимпиадах — с 1980 по 2004 годы, а также в 2016-м. В его активе одна серебряная медаль — на Играх 1984-го в Лос-Анджелесе. Перуанец принял участие в восьми Олимпиадах. Лесли ТомпсонПредставительница академической гребли из Канады Лесли Томпсон (родилась в 1959-м) участвовала в Олимпиадах с 1984 по 2000 годы, а также с 2008 по 2016 гг. Всего восемь Олимпиад.Начать свою блестящую карьеру Томпсон могла и раньше, однако Канада бойкотировала Игры 1980 года в Москве. В своем виде спорта Томпсон являлась рулевым — человеком, который сидит на корме, смотрит вперед и направляет лодку, задавая при этом ритм гребли. Восемь раз в Олимпийских играх вместе с ней удалось поучаствовать всего двум женщинам.За свою карьеру спортсменка стала обладательницей пяти медалей — одной золотой, трех серебряных и одной бронзовой.Нино СалуквадзеВосьмой по счету рекордсменкой Олимпиад стала представительница СССР и Грузии Нино Салуквадзе. Она родилась в 1969 году и специализируется на стрелковом спорте.В Играх уроженка Тбилиси неизменно участвовала с 1988 по 2016 годы. Сначала она представляла СССР, потом так называемую Объединенную команду (республики бывшего Советского Союза), а затем Грузию. В активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали. Две первые награды она выиграла на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, а последнюю — на Играх 2008-го в Пекине.Раймонд ДебевецСледующим в списке идет Раймонд Дебевец. Сначала он представлял Югославию, а после ее распада — Словению. Спортсмен родился в 1963 году, специализировался на стрелковом спорте, если быть точнее — на стрельбе из винтовки.Дебевец постоянно участвовал в Олимпиадах с 1984 по 2012 годы. В его активе золотая и две бронзовые медали. Спортсмен является офицером словенской армии.Иозефа ИдемЗамыкает десятку рекордсменов представительница ФРГ и Италии Иозефа Идем. Она родилась в 1964 году и после окончания спортивной карьеры подалась в политику.Идем специализировалась на гребле на байдарках (одиночницы). Она не пропустила ни одной Олимпиады с 1984 по 2012 годы. В начале карьеры спортсменка выступала за ФРГ, однако в 1988 году переехала в Италию к тренеру Гульельмо Гуэррини. В 1990-м вышла за него замуж, и с 1992 года начала выступать за Италию.В активе Идем золотая, две серебряные и две бронзовые медали. В 2013-м она стала министром по вопросам равных возможностей, спорта и молодежной политики в правительстве Италии, однако буквально через несколько месяцев лишилась своего поста из-за расследования о неправильной уплате налогов в бюджет государства.

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рекорд, оксана чусовитина, спортсмен, спорт