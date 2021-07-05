Спорт
Спортивные "долгожители": кто составил компанию Чусовитиной из рекордсменов
17:17 05.07.2021 (обновлено: 17:33 05.07.2021)
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© AFP 2018 / THOMAS COEXГимнастка Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / THOMAS COEX
В конце июня гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, объявила о том, что завершит карьеру после Олимпийских игр в Токио.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Свой спортивный путь Чусовитина начала еще в 1991 году, когда дебютировала за сборную СССР.
В течение 30 лет карьеры она приняла участие в семи Олимпиадах, причем в составе четырех стран — СССР, Узбекистана, Германии и России.
© AFP 2018 / MINAS PANAGIOTAKISГимнастка Оксана Чусовитина
Гимнастка Оксана Чусовитина
© AFP 2018 / MINAS PANAGIOTAKIS
Однако Чусовитина — не единственная, кто может похвастаться своим спортивным долголетием.
Sputnik Узбекистан собрал десятку спортсменов со столь же продолжительным опытом выступлений.
Иан Миллар
Первым в списке "старожилов" Олимпиад стал канадский представитель конного спорта Иан Миллар. Он родился в 1947 году и большую часть жизни посвятил любимому делу.
Свою страну конник представлял на Олимпийских играх в течение 40 лет — с 1972 по 2012 годы. Миллар пропустил соревнования лишь раз — в 1980-м. Тогда вся канадская сборная бойкотировала московскую Олимпиаду.
© AFP / DEREK LEUNGИан Миллар
Иан Миллар
© AFP / DEREK LEUNG
Несмотря на активную спортивную карьеру, медаль в активе канадца всего одна — в 2008 году Миллар стал серебряным призером в командном первенстве на Играх в Пекине.
Тем не менее его спортивное долголетие заслуживает уважения. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне он представлял страну в возрасте 65 лет. Соревнования стали десятыми по счету в его биографии.
Хуберт Раудашль
Вторым после канадца рекордсменом стал австриец Хуберт Раудашль (родился в 1942 году). Он специализировался на парусном спорте.
© AP Photo / AnonymousХуберт Раудашль во время шествия на XXIII Олимпийских играх
Хуберт Раудашль во время шествия на XXIII Олимпийских играх
© AP Photo / Anonymous
Раудашль за свою карьеру принял участие в девяти Олимпиадах. Он ни разу не пропустил соревнования с 1964 по 1996 годы.
Спортсмен выиграл две серебряные награды — на Олимпиаде 1964-го в Мехико и 1980-го в Москве. Тот факт, что Австрия не имеет выхода к морю, делает заслуги яхтсмена совсем удивительными.
Афанасий Кузьмин
На третьей строчке рейтинга оказался советский спортсмен Афанасий Кузьмин (родился в 1947-м). Представитель стрелкового спорта поучаствовал в девяти Олимпиадах с 1976 по 2012 годы, пропустив лишь Игры 1984-го в Лос-Анджелесе.
© Sputnik / Юрий ДолягинЧлен сборной команды СССР по стрельбе по силуэтам Афанасий Кузьмин
Член сборной команды СССР по стрельбе по силуэтам Афанасий Кузьмин
© Sputnik / Юрий Долягин
Сначала стрелок представлял СССР, а после развала Советского Союза — Латвию, поскольку родился недалеко от Даугавы.
На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Кузьмин стал обладателем золотой медали, а в 1992-м выиграл серебро, став единственным олимпийским призером в стрелковом спорте за всю историю Латвии.
Дарвард Ноулз
Четвертым в списке рекордсменов Олимпийских игр стал сэр Дарвард Рэндольф Ноулз. Он родился в 1917 году в столице Багамских островов — городе Нассау.
Тогда этот архипелаг находился в сфере влияния Великобритании, и именно эту страну позднее на Олимпиаде представлял Ноулз. Он специализировался на парусном спорте.
© AP Photo / Harold ValentineДарвард Ноулз (справа) и принц Филипп
Дарвард Ноулз (справа) и принц Филипп
© AP Photo / Harold Valentine
Британец оказался одним из главных долгожителей среди участвовавших в Олимпиадах спортсменов. Он прожил больше 100 лет и умер в 2018 году.
На первой строчке по этому показателю расположился венгерский ватерполист Шандор Тарич, который скончался в возрасте 102 лет.
Ноулз неизменно участвовал в Олимпиадах в период с 1948 по 1972 годы. Затем в его карьере наступил небольшой перерыв, однако в 1988-м он снова принял участие в Играх.
В общей сложности яхтсмен представлял Великобританию восемь раз. В его активе две олимпийские медали: "золото" на соревнованиях в Токио 1964 года и "бронза" в Мельбурне 1956 года.
Пауль Эльвстрём
Следом за Ноулзом расположился еще один представитель парусного спорта — датчанин Пауль Эльвстрём. Он родился в 1928 году, а умер в 2016-м.
Эльвстрём тоже принял участие в восьми Олимпиадах. Датчанин неизменно участвовал в Играх с 1948 по 1960 годы, а затем с перерывами в 1968, 1972, 1984 и 1988 гг.
© Public DomainПауль Эльвстрём выступает в классе Финн в Неаполитанском заливе на Олимпийских играх 1960 года
Пауль Эльвстрём выступает в классе Финн в Неаполитанском заливе на Олимпийских играх 1960 года
В активе Эльвстрёма четыре золотые медали. В 1996-м его признали "спортсменом столетия" в Дании.
Франсиско Боса
Шестым по счету спортивным долгожителем стал перуанец Франсиско Боса (родился в 1964 году). Спортсмен представлял небольшую латиноамериканскую страну в стрелковом спорте.
© AFP / CRIS BOURONCLEФрансиско Боса
Франсиско Боса
© AFP / CRIS BOURONCLE
Боса поучаствовал в восьми Олимпиадах — с 1980 по 2004 годы, а также в 2016-м. В его активе одна серебряная медаль — на Играх 1984-го в Лос-Анджелесе.
Перуанец принял участие в восьми Олимпиадах.
Лесли Томпсон
Представительница академической гребли из Канады Лесли Томпсон (родилась в 1959-м) участвовала в Олимпиадах с 1984 по 2000 годы, а также с 2008 по 2016 гг. Всего восемь Олимпиад.
Начать свою блестящую карьеру Томпсон могла и раньше, однако Канада бойкотировала Игры 1980 года в Москве.
© AFP / CHRISTOPHE SIMONЛесли Томпсон
Лесли Томпсон
© AFP / CHRISTOPHE SIMON
В своем виде спорта Томпсон являлась рулевым — человеком, который сидит на корме, смотрит вперед и направляет лодку, задавая при этом ритм гребли.
Восемь раз в Олимпийских играх вместе с ней удалось поучаствовать всего двум женщинам.
За свою карьеру спортсменка стала обладательницей пяти медалей — одной золотой, трех серебряных и одной бронзовой.
Нино Салуквадзе
Восьмой по счету рекордсменкой Олимпиад стала представительница СССР и Грузии Нино Салуквадзе. Она родилась в 1969 году и специализируется на стрелковом спорте.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНино Салуквадзе и Цотне Махавариани (Грузия), завоевавшие бронзовые медали в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров среди смешанных команд на II Европейских играх в Минске, на церемонии награждения
Нино Салуквадзе и Цотне Махавариани (Грузия), завоевавшие бронзовые медали в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров среди смешанных команд на II Европейских играх в Минске, на церемонии награждения
© Sputnik / Владимир Астапкович/
В Играх уроженка Тбилиси неизменно участвовала с 1988 по 2016 годы. Сначала она представляла СССР, потом так называемую Объединенную команду (республики бывшего Советского Союза), а затем Грузию.
В активе спортсменки золотая, серебряная и бронзовая медали. Две первые награды она выиграла на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, а последнюю — на Играх 2008-го в Пекине.
Раймонд Дебевец
Следующим в списке идет Раймонд Дебевец. Сначала он представлял Югославию, а после ее распада — Словению. Спортсмен родился в 1963 году, специализировался на стрелковом спорте, если быть точнее — на стрельбе из винтовки.
© AFP 2018 / MARWAN NAAMANIРаймонд Дебевец
Раймонд Дебевец
© AFP 2018 / MARWAN NAAMANI
Дебевец постоянно участвовал в Олимпиадах с 1984 по 2012 годы. В его активе золотая и две бронзовые медали. Спортсмен является офицером словенской армии.
Иозефа Идем
Замыкает десятку рекордсменов представительница ФРГ и Италии Иозефа Идем. Она родилась в 1964 году и после окончания спортивной карьеры подалась в политику.
© AFP 2018 / THOMAS COEXИозефа Идем и ее сын
Иозефа Идем и ее сын
© AFP 2018 / THOMAS COEX
Идем специализировалась на гребле на байдарках (одиночницы). Она не пропустила ни одной Олимпиады с 1984 по 2012 годы.
В начале карьеры спортсменка выступала за ФРГ, однако в 1988 году переехала в Италию к тренеру Гульельмо Гуэррини. В 1990-м вышла за него замуж, и с 1992 года начала выступать за Италию.
В активе Идем золотая, две серебряные и две бронзовые медали.
В 2013-м она стала министром по вопросам равных возможностей, спорта и молодежной политики в правительстве Италии, однако буквально через несколько месяцев лишилась своего поста из-за расследования о неправильной уплате налогов в бюджет государства.