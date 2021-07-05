https://uz.sputniknews.ru/20210705/umer-rejisser-i-akter-vladimir-menshov--emu-byl-81-god-19541513.html
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
Он навсегда изменил кинематограф. Благодаря Меньшову на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985)... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T13:23+0500
2021-07-05T13:23+0500
2021-07-05T14:12+0500
общество
коронавирус covid-19
актер
смерть
режиссер
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ушел из жизни знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.Информацию уже подтвердили в Мосфильме. Сообщается, что причиной смерти стали "последствия коронавирусной инфекции".Владимир Меньшов навсегда изменил кинематограф. Благодаря ему на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976), "Ширли-Мырли" (1995) другие.Многие картины получили не только общественное, но и мировое признание. К примеру, в 1981 году кинолента "Москва слезам не верит" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Цитаты из этого кино стали крылатыми.Владимир Меньшов за свою жизнь получил сразу несколько наград и званий — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов России.О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.
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коронавирус covid-19, актер, смерть, режиссер
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
13:23 05.07.2021 (обновлено: 14:12 05.07.2021)
Он навсегда изменил кинематограф. Благодаря Меньшову на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976) и другие.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ушел из жизни знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Информацию уже подтвердили
в Мосфильме. Сообщается, что причиной смерти стали "последствия коронавирусной инфекции".
Владимир Меньшов навсегда изменил кинематограф. Благодаря ему на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976), "Ширли-Мырли" (1995) другие.
Многие картины получили не только общественное, но и мировое признание. К примеру, в 1981 году кинолента "Москва слезам не верит" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Цитаты из этого кино стали крылатыми.
Владимир Меньшов за свою жизнь получил сразу несколько наград и званий — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов России.
О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.