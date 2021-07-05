https://uz.sputniknews.ru/20210705/umer-rejisser-i-akter-vladimir-menshov--emu-byl-81-god-19541513.html

Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год

Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год

Он навсегда изменил кинематограф. Благодаря Меньшову на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985)... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T13:23+0500

2021-07-05T13:23+0500

2021-07-05T14:12+0500

общество

коронавирус covid-19

актер

смерть

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19541344_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_94d8c03de3fa46fdd808fef274d12ead.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ушел из жизни знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.Информацию уже подтвердили в Мосфильме. Сообщается, что причиной смерти стали "последствия коронавирусной инфекции".Владимир Меньшов навсегда изменил кинематограф. Благодаря ему на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976), "Ширли-Мырли" (1995) другие.Многие картины получили не только общественное, но и мировое признание. К примеру, в 1981 году кинолента "Москва слезам не верит" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Цитаты из этого кино стали крылатыми.Владимир Меньшов за свою жизнь получил сразу несколько наград и званий — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов России.О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, актер, смерть, режиссер