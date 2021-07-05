Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210705/umer-rejisser-i-akter-vladimir-menshov--emu-byl-81-god-19541513.html
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
Он навсегда изменил кинематограф. Благодаря Меньшову на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985)... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T13:23+0500
2021-07-05T14:12+0500
общество
коронавирус covid-19
актер
смерть
режиссер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19541344_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_94d8c03de3fa46fdd808fef274d12ead.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ушел из жизни знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.Информацию уже подтвердили в Мосфильме. Сообщается, что причиной смерти стали "последствия коронавирусной инфекции".Владимир Меньшов навсегда изменил кинематограф. Благодаря ему на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976), "Ширли-Мырли" (1995) другие.Многие картины получили не только общественное, но и мировое признание. К примеру, в 1981 году кинолента "Москва слезам не верит" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Цитаты из этого кино стали крылатыми.Владимир Меньшов за свою жизнь получил сразу несколько наград и званий — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов России.О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19541344_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_8e622a87081d6fae1b5f61318990797d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
коронавирус covid-19, актер, смерть, режиссер

Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год

13:23 05.07.2021 (обновлено: 14:12 05.07.2021)
800
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТворческая встреча с В. Меньшовым к его 80-летнему юбилею
Творческая встреча с В. Меньшовым к его 80-летнему юбилею - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Он навсегда изменил кинематограф. Благодаря Меньшову на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976) и другие.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Ушел из жизни знаменитый советский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.
Информацию уже подтвердили в Мосфильме. Сообщается, что причиной смерти стали "последствия коронавирусной инфекции".
Владимир Меньшов навсегда изменил кинематограф. Благодаря ему на свет появились такие культовые фильмы, как "Москва слезам не верит" (1979), "Любовь и голуби" (1985), "Розыгрыш" (1976), "Ширли-Мырли" (1995) другие.
Многие картины получили не только общественное, но и мировое признание. К примеру, в 1981 году кинолента "Москва слезам не верит" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Цитаты из этого кино стали крылатыми.
Владимир Меньшов за свою жизнь получил сразу несколько наград и званий — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), член Союза кинематографистов России.
О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позднее.
100030
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39Россия не планирует вводить войска в Афганистан — Кремль
14:36Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
13:36В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:23Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
13:21ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
12:48Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
12:32На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
12:29ДТП в Ташкенте: Matiz протаранил ограждение и упал с моста — видео
12:00Как поступить в Ташкентский филиал МИФИ — параметры приема
11:18В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
11:18Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем
10:48Зеленский нашел способ купить Байдена
10:39Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
10:29В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
10:23"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
09:59Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"
09:36Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности
ВчераАрхивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО
ВчераВ журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
ВчераКогда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников