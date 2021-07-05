https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-karshi-futbolisty-ustroili-jestkuyu-draku-vo-vremya-matcha--video-19542041.html

В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео

В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео

Игрок ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В потасовку ввязались остальные участники двух команд. Судьям пришлось удалить троих футболистов... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-05T13:36+0500

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спорт

футболист

футбол

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Карши во время матча между джизакским ФК "Согдиана" и каршинским "Насафом" футболисты устроили массовую потасовку, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".Отмечается, что игра с самого начала обещала стать напряженной. Открыть счет у игроков получилось лишь на 53-й минуте матча. Первый мяч отправил в ворота соперников футболист из "Насафа" Хусаин Норчаев. Ответный гол на 86-й минуте забил один из игроков команды "Согдиана". Однако в ходе проверки системой VAR было зафиксировано нарушение правила игры. В частности, футболист из Джизака при отборе мяча у защитника "Насаф" ударил его локтем. В результате подробного смотра взятие ворот не было засчитано.После возобновления игры футболист ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники двух команд. В результате потасовки судьям пришлось удалить трех игроков, двое из которых были защитниками команды "Насаф".Несмотря на произошедший инцидент, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Насафа".

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