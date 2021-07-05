https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-karshi-futbolisty-ustroili-jestkuyu-draku-vo-vremya-matcha--video-19542041.html
В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
Игрок ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В потасовку ввязались остальные участники двух команд. Судьям пришлось удалить троих футболистов... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T13:36+0500
2021-07-05T13:36+0500
2021-07-05T13:39+0500
спорт
футболист
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398280_1066:381:4030:2048_1920x0_80_0_0_0c54db40f29aee6710fcd45a940b17e0.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Карши во время матча между джизакским ФК "Согдиана" и каршинским "Насафом" футболисты устроили массовую потасовку, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".Отмечается, что игра с самого начала обещала стать напряженной. Открыть счет у игроков получилось лишь на 53-й минуте матча. Первый мяч отправил в ворота соперников футболист из "Насафа" Хусаин Норчаев. Ответный гол на 86-й минуте забил один из игроков команды "Согдиана". Однако в ходе проверки системой VAR было зафиксировано нарушение правила игры. В частности, футболист из Джизака при отборе мяча у защитника "Насаф" ударил его локтем. В результате подробного смотра взятие ворот не было засчитано.После возобновления игры футболист ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники двух команд. В результате потасовки судьям пришлось удалить трех игроков, двое из которых были защитниками команды "Насаф".Несмотря на произошедший инцидент, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Насафа".
https://uz.sputniknews.ru/20201201/Eto-ne-futbol-v-Fergane-igroki-i-bolelschiki-ustroili-besporyadki--video-15515638.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398280_1546:381:3769:2048_1920x0_80_0_0_ac212b628505eae4bbea8876e9025b32.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
футболист, футбол
В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:36 05.07.2021 (обновлено: 13:39 05.07.2021)
Игрок ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В потасовку ввязались остальные участники двух команд. Судьям пришлось удалить троих футболистов, двое из которых были защитниками команды "Насаф".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
В Карши во время матча между джизакским ФК "Согдиана" и каршинским "Насафом" футболисты устроили массовую потасовку, сообщает
издание "Новости Кашкадарьи".
Отмечается, что игра с самого начала обещала стать напряженной. Открыть счет у игроков получилось лишь на 53-й минуте матча. Первый мяч отправил в ворота соперников футболист из "Насафа" Хусаин Норчаев. Ответный гол на 86-й минуте забил один из игроков команды "Согдиана".
Однако в ходе проверки системой VAR было зафиксировано нарушение правила игры. В частности, футболист из Джизака при отборе мяча у защитника "Насаф" ударил его локтем. В результате подробного смотра взятие ворот не было засчитано.
После возобновления игры футболист ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники двух команд. В результате потасовки судьям пришлось удалить трех игроков, двое из которых были защитниками команды "Насаф".
Несмотря на произошедший инцидент, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Насафа".