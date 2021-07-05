Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-karshi-futbolisty-ustroili-jestkuyu-draku-vo-vremya-matcha--video-19542041.html
В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
Игрок ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В потасовку ввязались остальные участники двух команд. Судьям пришлось удалить троих футболистов... 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T13:36+0500
2021-07-05T13:39+0500
спорт
футболист
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398280_1066:381:4030:2048_1920x0_80_0_0_0c54db40f29aee6710fcd45a940b17e0.jpg
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Карши во время матча между джизакским ФК "Согдиана" и каршинским "Насафом" футболисты устроили массовую потасовку, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".Отмечается, что игра с самого начала обещала стать напряженной. Открыть счет у игроков получилось лишь на 53-й минуте матча. Первый мяч отправил в ворота соперников футболист из "Насафа" Хусаин Норчаев. Ответный гол на 86-й минуте забил один из игроков команды "Согдиана". Однако в ходе проверки системой VAR было зафиксировано нарушение правила игры. В частности, футболист из Джизака при отборе мяча у защитника "Насаф" ударил его локтем. В результате подробного смотра взятие ворот не было засчитано.После возобновления игры футболист ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники двух команд. В результате потасовки судьям пришлось удалить трех игроков, двое из которых были защитниками команды "Насаф".Несмотря на произошедший инцидент, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Насафа".
https://uz.sputniknews.ru/20201201/Eto-ne-futbol-v-Fergane-igroki-i-bolelschiki-ustroili-besporyadki--video-15515638.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398280_1546:381:3769:2048_1920x0_80_0_0_ac212b628505eae4bbea8876e9025b32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
футболист, футбол

В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео

13:36 05.07.2021 (обновлено: 13:39 05.07.2021)
1192
© Unsplash / Mitch Rosen Футбольное поле
Футбольное поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
© Unsplash / Mitch Rosen
Игрок ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В потасовку ввязались остальные участники двух команд. Судьям пришлось удалить троих футболистов, двое из которых были защитниками команды "Насаф".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Карши во время матча между джизакским ФК "Согдиана" и каршинским "Насафом" футболисты устроили массовую потасовку, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".
Отмечается, что игра с самого начала обещала стать напряженной. Открыть счет у игроков получилось лишь на 53-й минуте матча. Первый мяч отправил в ворота соперников футболист из "Насафа" Хусаин Норчаев. Ответный гол на 86-й минуте забил один из игроков команды "Согдиана".
Однако в ходе проверки системой VAR было зафиксировано нарушение правила игры. В частности, футболист из Джизака при отборе мяча у защитника "Насаф" ударил его локтем. В результате подробного смотра взятие ворот не было засчитано.
Мяч - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2020
Спорт
Такой футбол нам не нужен: побоище игроков и фанатов в Фергане — видео
1 декабря 2020, 17:53
0
После возобновления игры футболист ФК "Согдиана" допустил грубость в отношении противника. В драку ввязались остальные участники двух команд. В результате потасовки судьям пришлось удалить трех игроков, двое из которых были защитниками команды "Насаф".
Несмотря на произошедший инцидент, игра закончилась со счетом 1:0 в пользу "Насафа".
020001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:39Россия не планирует вводить войска в Афганистан — Кремль
14:36Рашид Маликов о смерти Владимира Меньшова: тяжелая утрата, я скорблю
13:36В Карши футболисты устроили жесткую драку во время матча — видео
13:23Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
13:21ФСБ РФ: в России предотвратили серию терактов в людных местах
12:48Более 1000 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с "Талибаном"*
12:32На неделе президент встретится с председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН
12:29ДТП в Ташкенте: Matiz протаранил ограждение и упал с моста — видео
12:00Как поступить в Ташкентский филиал МИФИ — параметры приема
11:18В Ташкент доставлено 40 тысяч доз первого компонента "Спутник V"
11:18Забить ведром до смерти: житель Джизакской области расправился с сожителем
10:48Зеленский нашел способ купить Байдена
10:39Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
10:29В Ташкенте за сутки оштрафовали около тысячи человек без защитных масок
10:23"Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев
09:59Узбекистанский футболист Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Дженоа"
09:36Зачем хоким Наманганской области настаивает на блокировке соцсетей — подробности
ВчераАрхивные фото, авторы которых были уверены, что сняли НЛО
ВчераВ журнале ООН появилась статья об Аральской экологической катастрофе
ВчераКогда вакцинироваться абсолютно противопоказано — ответил доктор Мясников