https://uz.sputniknews.ru/20210705/voennye-ucheniya-nato-nachalis-s-provokatsiy-u-beregov-kryma--video-19537663.html

Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео

Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео

В Черном море стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021. Принимающая сторона — Украина, а главный организатор — США. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

учения

крым

нато

мультимедиа

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В маневрах участвуют более пяти тысяч военных из 30 стран.Также в Sea Breeze 2021 задействованы сотни единиц вооружения и техники, десятки кораблей и самолетов, несколько водолазных групп и команд спецназначения.В МИД РФ между тем убеждены, что учения имеют явный антироссийский подтекст.Подробности — в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/tknut-palkoy-russkogo-medvedya-kakix-provokatsiy-jdat-v-chernom-more-19510137.html

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учения, крым, нато, мультимедиа