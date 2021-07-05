https://uz.sputniknews.ru/20210705/voennye-ucheniya-nato-nachalis-s-provokatsiy-u-beregov-kryma--video-19537663.html
Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
В Черном море стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021. Принимающая сторона — Украина, а главный организатор — США. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-05T10:39+0500
2021-07-05T10:39+0500
2021-07-05T10:39+0500
видео
учения
крым
нато
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537612_39:0:1319:720_1920x0_80_0_0_640b0f30ea4c161a4899c5b4eb4f0954.png
В маневрах участвуют более пяти тысяч военных из 30 стран.Также в Sea Breeze 2021 задействованы сотни единиц вооружения и техники, десятки кораблей и самолетов, несколько водолазных групп и команд спецназначения.В МИД РФ между тем убеждены, что учения имеют явный антироссийский подтекст.Подробности — в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/tknut-palkoy-russkogo-medvedya-kakix-provokatsiy-jdat-v-chernom-more-19510137.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/05/19537612_199:0:1159:720_1920x0_80_0_0_d2d823e465c665e9795e849315fcda0a.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
учения, крым, нато, мультимедиа
Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
В Черном море стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021. Принимающая сторона — Украина, а главный организатор — США.
В маневрах участвуют более пяти тысяч военных из 30 стран.
Также в Sea Breeze 2021 задействованы сотни единиц вооружения и техники, десятки кораблей и самолетов, несколько водолазных групп и команд спецназначения.
В МИД РФ между тем убеждены, что учения имеют явный антироссийский подтекст.
"Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает соответствующую у нас реакцию. Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности — в видеосюжете.