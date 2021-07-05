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Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео
В Черном море стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021. Принимающая сторона — Украина, а главный организатор — США. 05.07.2021, Sputnik Узбекистан
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В маневрах участвуют более пяти тысяч военных из 30 стран.Также в Sea Breeze 2021 задействованы сотни единиц вооружения и техники, десятки кораблей и самолетов, несколько водолазных групп и команд спецназначения.В МИД РФ между тем убеждены, что учения имеют явный антироссийский подтекст.Подробности — в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/tknut-palkoy-russkogo-medvedya-kakix-provokatsiy-jdat-v-chernom-more-19510137.html
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учения, крым, нато, мультимедиа

Военные учения НАТО начались с провокаций у берегов Крыма — видео

10:39 05.07.2021
386
© Ruptly
В Черном море стартовали масштабные учения НАТО Sea Breeze 2021. Принимающая сторона — Украина, а главный организатор — США.
В маневрах участвуют более пяти тысяч военных из 30 стран.
Также в Sea Breeze 2021 задействованы сотни единиц вооружения и техники, десятки кораблей и самолетов, несколько водолазных групп и команд спецназначения.
В МИД РФ между тем убеждены, что учения имеют явный антироссийский подтекст.
"Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает соответствующую у нас реакцию. Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, в зону силового противостояния", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности — в видеосюжете.
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